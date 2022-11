Bahnstrecke gesperrt: Nichts geht mehr zwischen Oldenburg und Hude

Von: Johannes Nuß

Aufgrund der Sanierung des Bahnübergangs in Wüsting muss ab Freitagabend, 18. November 2022, die Zugstrecke zwischen Oldenburg und Hude gesperrt werden. © Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Die Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Hude wird über das komplette Wochenende gesperrt, da ein Bahnübergang erneuert wird. Es gibt Schienenersatzverkehr.

Oldenburg – Aufgrund der Sanierung des Bahnübergangs in Wüsting (Landkreis Oldenburg) muss ab Freitagabend, 18. November 2022, die Zugstrecke zwischen Oldenurg und Hude in Niedersachsen gesperrt werden. Das berichtet der Norddeutsche Rundfunk in seinem Online-Auftritt.

Wie es in dem Bericht heißt, werde für das Wochenende ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Sperrung der Strecke zwischen Oldenburg und Hude soll demnach bis einschließlich Montag, 21. November, andauern.

Von der Sperrung betroffen sind alle Intercitys (IC), die auf der Strecke zwischen Bremen und Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) in Niedersachsen verkehren.

Darüber hinaus sind laut dem NDR auch die Züge der Linie RE1 und RS3 von der Streckensperrung zwischen Oldenburg und Hude betroffen. Nicht von der Sperrung betroffen sind laut dem Bericht die Linien RE18 von Osnabrück nach Oldenburg und die RS4, die von Bremen nach Nordenham fährt.