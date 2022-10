Autofahrerin rammt Triebwagen: Totalschaden

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © dpa

Landkreis – Weil sie bei Rotlicht auf den Bahnübergang fuhr, rammte eine Delmenhorsterin am Dienstag den Triebwagen eines Zuges. Der Wagen erlitt dadurch einen Totalschaden.

Am Dienstag kam es am Bahnübergang im Riedeweg zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Auto und dem Triebwagen. Gegen 15.25 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Delmenhorst mit ihrem Opel den Riedeweg von der Yorckstraße kommend in Fahrtrichtung Hasporter Damm. In Höhe des Bahnüberganges übersah sie das Rotlicht der Signalanlage. Daraufhin fuhr sie auf den Bahnübergang und wurde von einem herannahenden Triebwagen, der in Richtung Delmenhorst-Innenstadt fuhr, erfasst. Durch die Kollision wurde niemand verletzt, der Wagen musste abgeschleppt werden.

Motorradfahrer in Harpstedt verletzt

Einen leichtverletzten Motorradfahrer gab es am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt. Gegen 17.35 Uhr befuhr ein 84-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Harpstedt mit seinem BMW die Wildeshauser Straße in Richtung Wildeshausen und beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 20-jährigen Motorradfahrer, ebenfalls aus der Gemeinde Harpstedt, der mit seinem Motorrad die Wildeshauser Straße in Richtung Ortsmitte Harpstedt befuhr. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Motorrad war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Die Höhe der Schäden wurde auf 4.500 Euro geschätzt.

Betrunken und zu schnell

Beamte der Polizei Ganderkesee stoppten am Dienstag gegen 16.50 Uhr einen 68-jährigen Autofahrer aus Ganderkesee. Nachdem er zuvor bei einer Geschwindigkeitsmessung an der Adelheider Straße in Ganderkesee aufgefallen und statt der erlaubten 30 mit 53 Stundenkilometern unterwegs war, wurde er mit seinem Seat auf der Adelheider Straße angehalten.

Bei der Kontrolle des 68-jährigen Fahrers nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille.