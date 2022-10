Auto kracht in ein Wohnhaus – mehrere Verletzte

Von: Anika Zuschke

In Oldenburg-Bürgerfelde krachte ein Kleinwagen durch eine Hauswand – mehrere Menschen wurden verletzt. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

In dem ruhigen Wohnviertel Oldenburg-Bürgerfelde ist am Mittwochabend ein Auto in ein Wohnhaus gefahren. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt.

Oldenburg – Am Mittwochabend, 19. Oktober 2022, ist in Oldenburg-Bürgerfelde ein Kleinwagen durch die Hauswand von einem Mehrfamilienhaus gekracht. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Ermittlungen von der Polizei laufen.

Auto kracht in Oldenburg-Bürgerfelde in ein Wohnhaus

Wie die Nordwestzeitung berichtet, hätte der Fahrer des Unfallwagens von einem gegenüberliegenden Grundstück aus so stark beschleunigt, dass der Kleinwagen zunächst durch eine Hecke und einen Fahrradunterstand raste und anschließend in die Hauswand der Erdgeschosswohnung im Oldenburger Stadtteil Bürgerfelde krachte. Dies hätten Augenzeugen vor Ort berichtet.

Eine Anwohnerin habe sich demnach mit einem Sprung durchs Fenster nach draußen gerettet, die Bewohner des Obergeschosses hätten das Haus selbstständig verlassen können. Die Anwohnerin kam mit leichten Verletzungen davon, der Fahrer sowie die Beifahrerin des Wagens wurden laut dem Weser Kurier verletzt ins Krankenhaus gebracht. Schwer verletzt wurde demnach aber niemand.

Vergleichbarer Vorfall in Osnabrück: Betrunkener fährt Loch in eine Hauswand

Erst vor wenigen Tagen kam es im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen zu einem sehr ähnlichen Vorfall: In Menslage ist ein betrunkener Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und hat ein Loch in eine Hauswand gefahren.