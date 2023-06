Auszubildende stellen in Delmenhorst Gesellenstücke aus

Von: Marten Vorwerk

Sie bereiten ab heute den Tag „Tischler & Kunst“ in der Delmenhorster Markthalle vor: Carsten Wichmann, Sven Jochims und Andrea Terwolbeck-Maasoumy (v.l.). © vorwerk

100 Stunden hatten die Lehrlinge Zeit, von der Zeichnung bis zur Fertigstellung der Möbelstücke. Diese stellen sie jetzt bei der Veranstaltung „Tischler & Kunst“ aus.

Delmenhorst – „Tischler haben das große Glück, fertige und bleibende Ergebnisse vorstellen zu können. Das ist bei anderen Gewerken anders“, sagt Sven Jochims, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land. Er lädt bei einem Pressetermin in der Geschäftsstelle „Am Grünen Kamp 1b“ in Delmenhorst zur Veranstaltung „Tischler & Kunst“ für Sonntag, 4. Juni, von 11 bis 17 Uhr in die Markthalle ein. Neun Auszubildende der Tischler-Innung werden dort ihre Gesellenstücke ausstellen, die einen Tag zuvor durch einen Prüfungsausschuss bewertet werden.

„Wir freuen uns, die Stücke wieder in großem Rahmen der Öffentlichkeit präsentieren zu können“, sagt Jochims. Die Lehrlinge der Berufsbildenden Schule II in Delmenhorst werden neben der Präsentation auch Infos zur Ausbildung und zum Beruf des Tischlers geben. „Wir wollen uns dort zeigen und über den Job sprechen“, sagt der Chef der Kreishandwerkerschaft.

Anrichten, Nachtschränke und Schreibtische werden ausgestellt

Laut Berufsschullehrerin Andrea Terwolbeck-Maasoumy haben die Lehrlinge vor allem Anrichten, Nachtschränke und Schreibtische angefertigt. „Eiche ist die Trendfarbe beim Holz“, sagt sie. Mit Metall und Lackierungen seien die meisten Arbeiten ergänzt worden. Mithilfe von Diashows wollen darüber hinaus einige der jungen Gesellen die Entstehung und Entwicklung ihres Möbelstückes anhand von Fotos zeigen. 100 Stunden hatten sie Zeit, von der Zeichnung bis zur Fertigstellung.

Neben den Azubis wird die Künstlerin Maren Panke aus Wilhelmshaven in der Markthalle ausstellen – und zwar Skulpturen. „Sie passt sehr gut zu den Tischlern, weil sie ebenfalls mit Holz arbeitet. Sie fertigt daraus Werke, die aus meiner Sicht künstlerisch sehr wertvoll sind“, unterstreicht Carsten Wichmann, Obermeister der Tischler-Innung. Zudem wird eine Mitmachaktion für die Besucher angeboten.

Aufbau in der Markthalle startet heute

Ab heute beginnt der Aufbau in der Markthalle. Die Tischler bringen ihre Gesellenstücke, die morgen von einem Prüfungsausschuss, in dem auch Terwolbeck-Maasoumy sitzt, bewertet werden. „Das beste Ergebnis wird für den Landeswettbewerb ,Die gute Form‘ angemeldet“, erzählt die Lehrerin. Im vergangenen Jahr habe es ein Teilnehmer aus Delmenhorst sogar in den Bundesentscheid geschafft.

Über Karrieremöglichkeiten nach der bestandenen Gesellenprüfung müsse sich keiner der Azubis Sorgen machen, erzählt Jochims. „Da wird keiner auf der Strecke bleiben“, betont auch Wichmann. Die jungen Gesellen würden direkt von Betrieben „weggeschnappt“, da auch beim Tischlerhandwerk die Fachkräfte fehlen, so Wichmann weiter. Etwas anders sieht es bei der Suche nach neuen Auszubildenden aus. Da sei noch keine Krise zu erkennen, so der Tenor der drei Experten. Bei Fleischern, Bäckern oder Dachdeckern gebe es größere Probleme.

Keine großen Schwierigkeiten seien dagegen bei der Erstellung der Gesellenstücke aufgetreten. Bei der Arbeit habe Lehrerin Terwolbeck-Maasoumy gemerkt, „wie fleißig die Azubis waren“. Sie sagt: „Die jungen Leute sind stolz auf ihren Beruf.“ An schwarzen T-Shirts mit der Aufschrift „Born2BTischler“ werden die Azubis am Sonntag sofort zu erkennen sein.