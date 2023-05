Harpstedter Ausschuss verzichtet auf Festlegung von Hilfsfristen für Feuerwehreinsätze

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften mobilisierte der Brand des Müller-Wohnhauses auf dem Mühlenanwesen im vergangenen Jahr. © Bohlken

Harpstedt – Die Samtgemeinde Harpstedt kann sich auf seine Freiwilligen Feuerwehren verlassen und legt viel Wert darauf, das Ehrenamt zu unterstützen, das Garant dafür ist, dass bei Brandeinsätzen, Unfällen oder Sturm sowie Starkregenereignissen schnell Hilfe vor Ort ist.

Im Rahmen eines Feuerwehrbedarfsplanes soll nun ermittelt werden, wie die Rettungskräfte aufgestellt sind und wo Anschaffungen oder Optimierungen erfolgen sollen.

Zunächst wurde in der Sitzung des Feuerschutz- und Rettungswesenausschusses am Montagabend aber darüber gesprochen, ob im Vorfeld eine Hilfsfrist festgelegt werden soll, in der die Feuerwehren an der Einsatzstelle eintreffen. Der vorliegende Antrag wurde jedoch mit großer Mehrheit abgelehnt.

„Ich habe ausführlich dargestellt, was die Hilfsfrist bedeutet und warum es keine Pflicht gibt, eine Hilfsfrist festzulegen“, erläuterte Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel am Dienstag. Die wesentlichen Kriterien für eine bestimmte Hilfsfrist würden sich erst aus einem Feuerwehrbedarfsplan ergeben. Wie viele Leute sind überhaupt verfügbar? Und welche Anfahrtswege haben die Einsatzkräfte von ihren Arbeitsplätzen? Dies seien wichtige Fragen, die geklärt werden müssten. „Wenn wir im Vorfeld eine Hilfsfrist festlegen, kommt als Ergebnis womöglich heraus, dass wir für deren Einhaltung vier zusätzliche Stützpunktfeuerwehren einrichten müssen. Das ist völlig unrealistisch. Das wäre eine Festlegung ins Blaue“, erläuterte Nagel.

Hilfsfrist in drei Abschnitten

Die Hilfsfrist lässt sich in drei wesentliche Zeitabschnitte unterteilen: die Gesprächs- und Dispositionszeit in der Leitstelle, die Ausrückzeit der Einsatzkräfte und die Anfahrtszeit zum Unglücksort. Nach Eingang des Notrufes bei der Großleitstelle in Oldenburg nimmt der Disponent den Schadensfall auf, entscheidet nach den Informationen des Anrufers und unter Berücksichtigung der entsprechenden Alarmpläne, welche Einsatzkräfte alarmiert werden müssen. Dafür werden planerisch eineinhalb Minuten angesetzt.

Die Ausrückzeit beginnt mit der Alarmierung der Einsatzkräfte durch das Anlaufen der Sirene oder des Funkmeldeempfängers bei Freiwilligen Feuerwehren. Sie enthält die Anfahrt der Helfer zum Feuerwehrhaus sowie das Anlegen der persönlichen Ausrüstung bei Brandeinsätzen. Hier werden planerisch bis zu vier Minuten taxiert.

Die Anfahrtszeit zum Einsatzort liegt zwar bei vier Minuten, ist aber abhängig von der Entfernung sowie besonderen Ereignissen wie extremen Wetterlagen.

Schwieriger Vergleich im Landkreis Oldenburg

Eine Vergleichbarkeit der Hilfsfrist ist im Landkreis Oldenburg kaum möglich. In der Regel haben die Gemeinden eine Zeit von acht bis zehn Minuten festgelegt. Die Samtgemeinde Harpstedt ist jedoch mit 210 Quadratkilometern die mit Abstand größte kreisangehörige Gemeinde. Neben der Gemeinde Ganderkesee ist die Samtgemeinde deshalb die einzige im Kreis, die sechs Feuerwehrstandorte unterhält. Großenkneten und Hatten haben vier Standorte, Dötlingen, Hude und Wardenburg drei und Wildeshausen zwei.

Darüber hinaus gibt es weitere Faktoren, die die Hilfsfrist beeinflussen, wie beispielsweise die Einwohnerzahl, die Zersiedelung in den Gemeinden und die Verfügbarkeit der Feuerwehrleute zu unterschiedlichen Tageszeiten. „Die Bewertung dieser unterschiedlichen Faktoren wird dem Feuerwehrbedarfsplan vorbehalten sein“, so Nagel. „Jetzt können zunächst Angebote eingeholt werden.“

Mit der Aufstellung des Planes ist laut Nagel nicht vor Anfang nächsten Jahres zu rechnen. „Es sind dafür sehr viele Daten zu erheben“, so seine Einschätzung. Unabhängig sieht Samtgemeindebrandmeister Nico Sparkuhl die Feuerwehren derzeit gut aufgestellt. „Am Tage müssen bei Einsätzen schon jetzt zwei Feuerwehren raus“, erklärt er die gängige Praxis, um rechtzeitig und effektiv vor Ort zu sein.