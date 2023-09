Auf der A1 beim Ausscheren Unfall verursacht: 37.000 Euro Schaden

Von: Dierk Rohdenburg

Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. © Polizei

Bei einem Unfall auf der A1 im Bereich Vechta gab es am Donnerstag Sachschaden in Höhe von 37.000 Euro.

Am Donnerstag, 31. August, gegen 7:45 Uhr kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück kurz vor der Anschlussstelle Vechta, zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht scherte der 46-jährige Fahrer eines polnischen Kleintransporters zum Überholen im dreispurigen Bereich auf den mittleren Fahrstreifen aus und übersah dabei ein Auto, das von einer 38-jährigen Frau aus dem Landkreis Vechta gelenkt wurde. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in der näheren Umgebung gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf 37.000 Euro geschätzt. Gegen den 46-Jährigen wurden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Sattelzug drängt Kleintransporter ab

Am Donnerstag, 31. August, gegen 9:30 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Kraftfahrer auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener einen Verkehrsunfall. Der Kraftfahrer befuhr im dreispurigen Bereich den mittleren Fahrstreifen und geriet mit seinem Sattelzug immer weiter nach links.

Ein auf der linken Fahrspur fahrender Kleintransporter, der von einem 21-jährigen Mann aus dem Landkreis Osterholz gelenkt wurde, kam in der Folge in Bedrängnis und kollidierte mit den Mittelschutzplanken. Der junge Mann blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Schaden wurde auf 6.000 Euro geschätzt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Identität zu ermöglichen.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht in dem Zusammenhang nach möglichen Zeugen des Unfalls, diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435/93160 zu melden.