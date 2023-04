Arglose Cloppenburgerin wäscht Geld für Unbekannten: Urteil gefallen

Eine 43 Jahre alte Frau aus Cloppenburg wurde zu einer Geldstrafe von 2 400 Euro verurteilt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Cloppenburg – Wegen leichtfertiger Geldwäsche in fünf Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht eine 43 Jahre alte Frau aus Cloppenburg zu einer Geldstrafe von 2 400 Euro verurteilt. Außerdem muss die Angeklagte den Schaden, den sie angerichtet hat, an den Staat zurückzahlen. Das sind im Fall der 43-Jährigen 31 000 Euro.

Die Frau war offenkundig leichtgläubig. Im Internet hatte sie einen Mann kennengelernt, der vorgab, auf einer Ölplattform zu arbeiten und über kein Konto zu verfügen. Nun aber seien verschiedene Gelder zu erwarten, weswegen er dringend eine Bankverbindung benötige. Die Angeklagte willigte ein. Nachdem der Mann ihre Daten erlangt hatte, begann er mit unterschiedlichen Betrügereien. Er verfügte über Namen von Leuten und wusste, bei welchen Firmen diese arbeiten. Der Betrüger schrieb den Feststellungen zufolge die Arbeitgeber an und erklärte im Namen der jeweiligen Opfer, dass sich deren Kontoverbindungen geändert hätten. Löhne und Gehälter seien künftig auf ein neues Konto zu überweisen. Dann gab der Unbekannte die Kontonummer der Angeklagten an. Die verschiedenen Firmen überwiesen das Geld auf eben dieses Konto.

Arglose Cloppenburgerin wäscht Geld für Unbekannten – verurteilt

Die 43-Jährige hatte die Bitte des Unbekannten erhalten, das auf ihrem Konto eingegangene Geld auf ein anderes Konto zu überweisen. Das tat die Beschuldigte dann auch. Damit aber noch nicht genug: Der Betrüger schickte der Cloppenburgerin auch mehrere sehr teure Handys. Die seien für Ärzte in Nigeria gedacht, gab er vor.

Die Angeklagte schickte daraufhin die Mobiltelefone per Post an Anschriften in dem afrikanischen Land. Die 43-Jährige soll sich bei den Transaktionen nichts gedacht haben. Sie soll schon einmal Opfer von Betrügereien geworden sein. Vor etlichen Jahren soll sie einem Heiratsschwindler aufgesessen sein. An diesen soll sie einen fünfstelligen Geldbetrag verloren haben. Ihre Leichtgläubigkeit hat die Angeklagte den Feststellungen zufolge schon viel Geld gekostet. wz