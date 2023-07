36-Jähriger erhält „Anweisungen vom Teufel“ und wirft Betonplatten auf Autos: geschlossene Psychiatrie

Der Richter verfügte die Einweisung des 32-Jährigen. © Agentur, dpa

Vechta/Oldenburg – Im Sicherungsverfahren vor der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes gegen einen 32-jährigen Mann aus Vechta, der Anfang des Jahres von der Anna-Brücke Tontöpfe und Betonplatten auf die B 69 geschleudert hat, ist am Freitag die endgültige Unterbringung des Beschuldigten in der geschlossenen Psychiatrie angeordnet worden.

Der Vorsitzende Richter ließ keine Zweifel daran, dass der 32-Jährige ohne Heilung und Genesung extrem gefährlich für die Gesellschaft ist. „Mit Sicherheit sind weitere schwere Straftaten zu erwarten“, hatte zuvor der Oberstaatsanwalt ausgeführt. Laut einem psychiatrischen Gutachten leidet der Beschuldigte (in einem Sicherungsverfahren gibt es nur Beschuldigte) unter einer schweren Psychose. Der Vechtaer hört nach eigenen Angaben Stimmen und bezieht dann Anweisungen direkt vom Teufel oder aus dem Radio.

Der Mann hat Vergiftungs- und Verstrahlungsängste

Er hat den Feststellungen des Gerichts zufolge extreme Vergiftungs- und Verstrahlungsängste. Als Feind hat er Autos ausgemacht. Gegen die sei er regelrecht in den Krieg gezogen, führte der Richter aus. Das Problem aus Sicht des Beschuldigten: Wenn er von Auto-Scheinwerfern angestrahlt wird, krabbelten Tiere unter seine Haut.

Und so machte sich der 32-Jährige mehrmals mit Geschossen zur Anna-Brücke auf, um von dort die Scheinwerfer von Autos, die die Brücke auf der B 69 passierten, zu treffen. Zunächst hatte er in einer Testphase mit Hühnereiern die Flugrichtung und die Abwurfzeiten getestet. Dann folgten Tontöpfe und Betonplatten. „Für die Autofahrer war das ein furchtbares Gefühl der Ohnmacht. Wenn ich getroffen werde, sterbe ich“, fasste es der Vorsitzende zusammen. Gott sei Dank hätten die Geschosse die jeweiligen Autos verfehlt. „Das war so knapp, dass Leute gestorben wären.“