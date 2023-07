Anklage wegen versuchten Mordes gegen zwei Delmenhorster

Von: Dierk Rohdenburg

Ein Fahrradfahrer hatte in Delmenhorst einer Autofahrerin in den Kopf geschossen. Jetzt ist gegen ihn Anklage erhoben worden. © Jörn Hüneke/dpa

Delmenhorst – Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat gegen zwei Männer im Alter von 36 und 42 Jahren beim Schwurgericht des Landgerichts in Oldenburg Anklage wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie der Anstiftung dazu erhoben.

Die Tat am 10. Februar gegen 16.05 Uhr war bundesweit durch die Medien gegangen. Dabei wurde eine 35-jährige Delmenhorsterin schwer verletzt. Sie befand sich an der Moltkestraße in Delmenhorst in einem BMW, als ein Radfahrer aus kurzer Distanz einen Schuss auf den Wagen abgab und ihr dadurch Verletzungen im Gesicht zufügte.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll sich der 36-jährige Angeklagte im Vorfeld dazu entschieden haben, seine geschiedene Ehefrau töten zu lassen. Er habe einen 42-jährigen Bekannten der Familie gebeten, diesen Plan in die Tat umzusetzen.

Nachdem der 36-Jährige dem 42-Jährigen mitgeteilt hatte, wo und wann er die Frau antreffen könne, habe der sich am Nachmittag des 10. Februars zum Tatort im Delmenhorster Stadtgebiet begeben und dem Plan entsprechend der Frau in Anwesenheit ihrer Kinder mit einer Handfeuerwaffe in den Kopf geschossen, bevor er die Flucht antrat.

Nur durch Zufall überlebt

Die Zeugin erlitt laut Anklage der Staatsanwaltschaft durch den Kopfschuss erhebliche Verletzungen und musste im Anschluss notfallmedizinisch behandelt werden. Dass sie überlebte, sei letztlich einem glücklichen Zufall zu verdanken, so die Anklagebehörde.

Noch am selben Abend war der 42-Jährige festgenommen worden. Auch gegen den zunächst als Zeugen befragten Ex-Ehemann wurde im weiteren Verlauf ein Tatverdacht begründet. Die kurz nach der Tat vorhandene Beweislage reichte für die Begründung eines dringenden Tatverdachts aber zunächst nicht aus. Das Vorliegen dieses Verdachts ist aber zwingende Voraussetzung für die Anordnung einer Untersuchungshaft. Beide Männer mussten am 11. Februar aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden.

Der Tatverdacht konnte allerdings durch die eingesetzte Mordkommission weiter erhärtet werden. Die Angeschuldigten befinden sich deshalb seit dem 9. März aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragten Haftbefehls des Amtsgerichts Oldenburg in Untersuchungshaft.