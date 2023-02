Amazon Logistikzentrum Großenkneten: Der Countdown läuft noch nicht

Von: Gero Franitza

Teilen

Außenansicht: Das neue Logistikzentrum auf dem Gelände des Metropolparks Hansalinie bei Ahlhorn in der Gemeinde Großenkneten. © Franitza

Von außen sieht das Amazon-Logistikzentrum in Ahlhorn zwar schon weitgehend betriebsbereit aus. Doch wann dort die rund 1000 Mitarbeiter zu Tat schreiten sollen, steht noch nicht fest.

War ursprünglich ein Start in diesem Jahr in Aussicht gestellt worden, könne ein konkretes Eröffnungsdatum gegenwärtig noch nicht genannt werden, teilte der Online-Versender auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Der Bau eines neuen Logistikzentrums ist ein Großprojekt, bei dem eine Verzögerung des offiziellen Starts nicht gänzlich auszuschließen ist und viele verschiedene Aspekte mit in Betracht gezogen werden“, sagt Pressesprecher Thorsten Schwindhammer, ohne konkrete Details zu nennen. Das Unternehmen sei jedoch „in sehr gutem und engem Austausch“ mit der Gemeinde Großenkneten, dem Landkreis Oldenburg und weiteren Partnern wie der Arbeitsagentur und dem Jobcenter und erfahre dabei konstruktive Unterstützung.