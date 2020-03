Alter Hof, neues Zuhause

Energetische Effizienz bedeutete früher, dass Tiere und Menschen unter einem Dach lebten: So konnten sie die Wärme teilen. Das war auch in dem Bauernhaus von 1898 so, das Dörte und Henning Pape bewohnen. Nun sind aus dem Stall Wohnräume geworden – und das Ehepaar hat einen Preis gewonnen.

VON KATIA BACKHAUS

Vielstedt – „Wir haben gehofft, dass es entweder komplett sanierungsbedürftig ist oder fast fertig zum Einziehen“ – so schildert Henning Pape die Suche nach einem neuen Zuhause, die er und seine Frau Dörte vor mehr als sieben Jahren begannen. Beide seien in Lintel in der Gemeinde Hude aufgewachsen, dann gemeinsam in eine Siedlung in Hude gezogen, erzählt die 49-Jährige. „Dann haben wir festgestellt: Das ist es doch nicht.“

Und so begann die Suche nach einem Haus in einer ländlicheren Gegend. Der ehemalige Resthof, den sie 2013 in Vielstedt entdeckten, gefiel beiden sofort. „Ob wir das Haus wollen oder nicht, diese Frage hat sich für uns nicht gestellt“, erinnert sich der 47-Jährige. Im August 2013 bekam das Paar den Zuschlag. Umziehen sollte es allerdings erst im Juni 2018 – von der Strohdecke bis hin zur Knechtkammer mit Sandboden war viel zu tun.

„Es war schon urig“, sagt Dörte Pape. Ein älterer Mann hatte zuletzt allein in dem Haus gelebt. Das Bad lag in einem Anbau, der Wohntrakt war in mehrere kleine Räume aufgeteilt. Heute ist davon nicht mehr viel zu sehen – das Paar hat aus den kleinen Kammern einen großen Wohnraum gemacht, die Nasszelle abgerissen und einen verglasten Wintergarten gebaut. „Die Außenhülle haben wir komplett stehen gelassen“, erläutert Henning Pape. Den ursprünglichen Charakter des Hauses zu erhalten sei ihnen wichtig gewesen. Dazu wollten die Eheleute modernen Wohnkomfort schaffen.

Zwei Jahre lang machten der 47-Jährige und seine Frau sich Gedanken, wie ihr neues Zuhause aussehen sollte, zeichneten Grundrisse, informierten sich über Fördermöglichkeiten und beauftragten schließlich einen Architekten. Denn wenn alle inneren Wände herausgerissen werden, ein komplettes Obergeschoss ausgebaut und eine Einliegerwohnung konzipiert werden soll, sei fachkundiger Rat nötig. 300 Quadratmeter Wohnfläche plante das Paar schlussendlich, mehr, als sie eigentlich brauchten. Auch einen Durchgang zwischen den ehemaligen Stallgebäuden haben die beiden geschaffen. In eine kleine Wohnung im neuen Nebentrakt ist Dörte Papes Mutter eingezogen. Deswegen sind die Räume dort barrierefrei und sturzsicher gestaltet – auch das sei eine Herausforderung gewesen, berichten die Bauleute.

Im Oktober 2015 seien die ersten Bauunternehmer auf das Grundstück an der Kirchkimmer Straße in Vielstedt gefahren. Anderthalb Jahre lang dauerte die Rohbauphase. Auf Fotos ist zu sehen, wie umfassend die Sanierungsarbeiten waren: Nur die Außenwände, von mehreren Seiten durch Holzstützen verstärkt, blieben stehen. Das beeindruckende Balkengerüst, das sich bis in den Dachstuhl zieht, ist ebenfalls bis heute erhalten. Stahlträger in der Zwischendecke, viel Dämmmaterial und dickere Wände tragen sowohl zur Stabilität als auch zur Isolierung des alten Gebäudes bei.

Und dann war da noch die Sache mit den Balken. „Die haben wir ganz schön bearbeiten müssen“, erzählt die 49-Jährige. Das Holz sei entweder weiß gekalkt oder mit einer schwarzen Schicht bedeckt gewesen. Da sie und ihr Mann entschieden hatten, bei der Inneneinrichtung selbst anzupacken, hätten sie viel Zeit damit verbracht, teilweise mit einem Spatel die Farbschicht zu entfernen, die Balken abzuschleifen und zu ölen. Am Ende des Tages sei der Fortschritt oft nicht so groß gewesen wie erhofft: „Jetzt hast du heute gerade mal einen Balken geschafft“, erinnert sich Dörte Pape. All das erledigten die beiden neben ihren Vollzeitjobs als Bankkauffrau und Projektleiter. „Wir haben hauptsächlich die Wochenenden damit verbracht“, sagt ihr Mann.

Paar gewinnt die „Grüne Hausnummer“

Mit seinen beiden Hunden lebt das Ehepaar seit Juni 2018 in dem sanierten Bauernhaus. Die Idee, sich für die „Grüne Hausnummer“ zu bewerben, ein Wettbewerb für energieeffiziente Sanierungen oder Neubauten, hatte die 49-Jährige. Auf die Auszeichnung des Landkreises folgte der niedersachsenweite Entscheid. Im November 2019 erhielten die Vielstedter den ersten Preis. „Das war natürlich noch mal ganz toll“, sagt die Bankkauffrau, „es ist schön, dass die Arbeit auch anerkannt wird.“

Noch ist das Projekt der beiden nicht beendet. Einen Garten wollen sie auf dem 3 000 Quadratmeter großen Grundstück noch anlegen, mit ein paar Obstbäumen, wünscht sich Dörte Pape. Und am Giebel des Hauses, im mittleren Fenster, gebe es eine alte Steintafel, auf der inzwischen außer der Jahreszahl 1898 kaum noch etwas zu erkennen sei. Einen Spruch oder etwas Ähnliches möchte das Paar dort anbringen. Darüber müssten sie aber noch einmal nachdenken. Gut Ding will eben Weile haben.