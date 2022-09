Abgelehnte Biomethananlage in Düngstrup: Investor Jörn Ahlers weist Kritik zurück

+ © Ahlers Alternative Route: Laut Investor Jörn Ahlers könnten die Lastwagen auf dem Weg zur Biomethan-Anlage den Dorfkern umfahren (gelbe Route). © Ahlers

Gibt es noch eine Chance für Jörn Ahlers, Geschäftsführer der gleichnamigen Biogas-Gesellschaft in Düngstrup, die beantragte Erweiterung seines Betriebes genehmigt zu bekommen, um dort Biomethan zu produzieren? Er wehrt sich jetzt gegen Kritik an dem Projekt.

Wie berichtet, hat der Bauausschuss der Stadt Wildeshausen am Donnerstag – gegen die Stimme der CDW – die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes abgelehnt. Die endgültige Entscheidung über das geplante Vorhaben fällt jedoch in der nicht öffentlichen Verwaltungsausschusssitzung am Donnerstag, 22. September, – es sei denn, dass dort die Beschlussfassung auf den Rat am 13. Oktober übertragen wird.

Ahlers hatte in einer ersten Reaktion auf die Ablehnung angekündigt, seinen Betrieb in Düngstrup zu schließen, weil ab 2026 die Regelung des Erneuerbare Energien-Gesetz ausläuft, die seine wirtschaftliche Grundlage bedeutet. Nun aber hat der Investor am Wochenende noch einmal alle Ratsmitglieder angeschrieben, um für sein Projekt zu werben. „Es wurden im Bauausschuss Einwände berücksichtigt, die einer neutralen Bewertung nicht standhalten“, heißt es in dem Schreiben, in dem Ahlers erläutert, dass die Umstellung der Biogasanlage auf Wirtschaftsdünger den Anbau von Mais reduziert. „Die Einsparung von 30.000 Tonnen CO2 und Erzeugung von rund 38 Millionen Kilowattstunden Gas für die Versorgung von bis zu 7.000 Haushalten sollten Grund genug sein, das Projekt zu unterstützen“, führt er aus.

Kritisierte Strecke nicht für den Schwerlastverkehr vorgesehen

Ahlers setzt sich mit den Kritikpunkten im Einzelnen auseinander. Das Argument, die Düngstruper Straße sei nicht geeignet für den Lastwagen-Begegnungsverkehr, sei nicht stichhaltig, da die Strecke gar nicht für die Ver- und Entsorgung vorgesehen sei, betont er. Der Investor macht deutlich, dass die zusätzliche Verkehrsbelastung durch Laster in Düngstrup relativ klein ist. Zwar erhöhe sich die Zahl von 14 auf 40 täglich. Da gemäß Gutachten aber im gleichen Zeitraum bis zu 850 Fahrzeuge durch das Dorf fahren, erhöhe sich die Belastung lediglich um 2,8 Prozent. „Eine Sperrung des Dorfs für den Laster-Durchgangsverkehr könnte die Mehrbelastung mehr als ausgleichen“, so Ahlers. Es sei zudem eine alternative Zuwegung denkbar, wenn die Grundstückseigentümer damit einverstanden wären. Gemäß Gutachten sei auch mit keiner nennenswerten Beanspruchung der Fahrbahn zu rechnen. Im Falle einer Straßensanierung, die durch die Anwohner zu zahlen sei, so Ahlers, würde er sich an den Kosten beteiligen. Ergänzend sei es möglich, den Schwerlastverkehr um 16 Fahrten täglich zu reduzieren, wenn das Kaliwasser auf Kosten des Investors über die Kläranlage Wildeshausen gereinigt würde.

Gutachten: Keine Gefährdung für Radfahrer

Eine Gefährdung von Radfahrern wird durch das Gutachten nicht gesehen, betont der Investor zur Kritik im Bauausschuss. Dort wurde auch moniert, dass die Gemeindestraße zur geplanten Biogasanlage mit 4,70 Meter nicht breit genug und nicht beleutet ist. Somit könnten Radfahrer nicht mit dem Auto überholt werden. Laut Ahlers ist dort nur mit Freizeitradverkehr zu rechnen. Er sei bereit, eine Haltebucht zu finanzieren, um den Bereich zu entschärfen.

Auf den Vorwurf, dass die Anlage zu hoch und überdimensioniert sei, antwortet Ahlers: „Die geplante Erweiterung ist in die Baulücken zwischen den Behältern der bestehenden Anlage geplant. Die Bauhöhe der beiden Fermenter mit 21 Metern dürfte im Verhältnis zu den in unmittelbarer Nähe stehenden Windrädern keine Rolle spielen.“ Ahlers begegnet auch der Kritik, dass seine Anlage nicht in die dörfliche Struktur passt. „Vor 15 Jahren wurde uns seitens der Stadt der Kauf von Flächen im Gewerbegebiet Düngstruper Straße zum Bau einer Biogasanlage verwehrt. Daher kommt der jetzige Standort“, erläutert er. „Bei dem Projekt handelt es sich um eine Erweiterung, die die vorhandenen Gebäude ergänzt. Zudem sorgt der aktuelle Standort für eine Reduzierung der Gülletransporte um ein Viertel, da 20.000 Kubikmeter direkt aus den umliegenden Ställen über Rohrleitungen zugeführt werden.