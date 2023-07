AfD im Kreis? „Nicht wahrnehmbar“

Von: Dierk Rohdenburg

Landkreis – Eine Zusammenarbeit zwischen der CDU und der AfD gibt es im Landkreis Oldenburg weder im Kreistag noch in der Stadt Wildeshausen oder der Gemeinde Großenkneten – und es wird sie auch in Zukunft nicht geben. Dazu am Ende des Textes ein Kommentar.

Vor dem Hintergrund der umstrittenen Äußerungen des CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz zu einer denkbaren Kooperation mit der AfD auf kommunaler Ebene stellt der Kreisvorsitzende der CDU, Philipp Albrecht, fest: „Die AfD findet im Kreistag praktisch nicht statt. Eine Zusammenarbeit ist deshalb auch kein Thema.“

Albrecht kann sich an keinen öffentlich behandelten Antrag der AfD im Kreistag seit der Wahl im Herbst 2021 erinnern. Auch Redebeiträge der Abgeordneten gebe es „wenig bis gar nicht“. „Aus diesem Grund beschäftigen wir uns mit dieser Partei nicht“, bilanziert der Christdemokrat. Selbstverständlich komme es immer mal wieder vor, dass CDU und AfD zu Anträgen gleich abstimmen. „Das können und wollen wir ja auch gar nicht verhindern“, sagt Albrecht. Entscheidend sei, dass man nicht kooperiere. „Das wiederum setzt zwingend voraus, dass man sich vorher abstimmt“, betont er und verweist darauf, dass die CDU so etwas im Kreistag aber auch nicht mit der Partei „Die Linke“ vorhat.

Mit Blick auf Ostdeutschland, wo die Mehrheitsverhältnisse anders sind, weil die AfD dort deutlich stärker in Kommunalparlamenten vertreten ist, erklärt Albrecht: „Wir dürfen uns von dieser Partei nicht unser Verhalten diktieren lassen und uns nicht abhängig machen.“

Keine Anträge gestellt

In der Stadt Wildeshausen und in der Gemeinde Gro-ßenkneten hat die AfD bei den vergangenen Kommunalwahlen so gut abgeschnitten, dass sie jeweils zwei Ratsmitglieder stellt. Vermutlich wollten die Wähler der populistischen Rechtsaußen-Partei damit eine andere Politik in die Räte bringen. Dem wird die AfD in Großenkneten nach Einschätzung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Ralf Martens aber überhaupt nicht gerecht: „In den sieben Jahren, in denen sie im Gemeinderat ist, gab es keinen Antrag“, bilanziert er. Über die Qualität der wenigen Redebeiträge möchte er sich lieber nicht äußern. Er würde die AfD gerne bekämpfen, es sei aber schwer, die Partei mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, wenn sie sich gar nicht positioniere. „Wir pflegen mit den Ratsmitgliedern einen menschlichen Umgang“, so Martens. „Aber es gibt keine inhaltliche Zusammenarbeit.“

Das bestätigt auch Wolfgang Sasse für die CDU-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat. Er hält die Diskussion über eine Kooperation mit der AfD für eine Sommerloch-Debatte. „Wir pflegen einen respektvollen Umgang mit Leuten, die demokratisch gewählt wurden“, so der Christdemokrat. „Es sind schließlich zwei ganz normale Bürger.“ Eine Zusammenarbeit schließt Sasse kategorisch aus. Da die AfD im Stadtrat aber bislang noch keinen Antrag gestellt hat, befasst sich die Wildeshauser CDU auch nicht mit der Frage einer Kooperation. „Wenn die tatsächlich mal einen Antrag stellen, der richtig und gut ist sowie von der Verwaltung aufbereitet wurde, dann spricht nichts dagegen, auch dafür zu stimmen“, erklärt Sasse. „Wir haben auf kommunaler Ebene Sachentscheidungen zu treffen und nicht über Gesetze zu befinden“, fährt er pragmatisch fort. „Wir haben in Wildeshausen derzeit andere Probleme als die AfD.“ Man solle sich eher auf diese wichtigen Themenfelder konzentrieren.

Ein Kommentar von Redaktionsleiter Dierk Rohdenburg:

Den politischen Gegner stellen

Es ist schon ein seltsames Phänomen, dass eine Partei wie die AfD, die kaum inhaltlich arbeitet, solche Aufmerksamkeit erhält. Auf Bundesebene erreichen die Populisten laut Umfragen Spitzenwerte, die so hoch liegen, dass sie derzeit mehr Stimmen erhalten würde als die CDU (wenn man die CSU herausrechnet).



Auf eine inhaltliche Positionierung der AfD lässt sich das meiner Meinung nach kaum zurückführen, sondern eher auf das Unvermögen der regierenden Parteien, ihre Politik so zu vermitteln, dass die Bürger verstehen, was damit erreicht werden soll.



Noch frappierender ist das Missverhältnis zwischen den Wahlergebnissen der AfD und der politischen Arbeit auf kommunaler Ebene. Die Partei hat bei der vergangenen Kommunalwahl so gut abgeschnitten, dass sie sowohl in den Räten von Großenkneten und Wildeshausen als auch im Kreistag je zwei Sitze errang. Seitdem die Abgeordneten der AfD in den politischen Gremien sitzen, haben sie jedoch nicht mal den Versuch unternommen, den etablierten Parteien zu zeigen, wie eine andere – von ihren Wählern gewünschte – Politik aussehen kann. Nicht einen Antrag gab es in den Räten und schon gar keinen kontroversen Diskussionen. Im Kreistag gab es zumindest den Antrag, Waffenkontrollen vor Schulen durchzuführen, konstruktive Redebeiträge von AfD-Abgeordneten vermisst man hier aber ebenfalls.



Vielleicht sollten die Politiker in den Räten und im Kreistag die AfD-Vertreter immer wieder offensiv dazu auffordern, nicht zu schweigen, sondern auch mal zu kommunalpolitischen Themen Position zu beziehen, um aufzuzeigen, dass dort wenig bis gar kein Sachverständnis vorliegt. Das wäre die Aufforderung an die CDU: Stellt euren politischen Gegner in aller Öffentlichkeit. Denn dann würde sich die Frage nach einer möglichen Kooperation auf kommunaler Ebene gar nicht mehr stellen.