BMW prallt in Krankenwagen: Zwei Verletzte

Von: Fabian Raddatz

Ein BMW krachte am Freitag in das Heck eines Krankenwagens auf der A28. © Nonstop-News

Bei einem Unfall auf der A28 bei Oldenburg werden am Freitagmittag zwei Menschen verletzt. Ein BMW war in einen Krankenwagen gekacht.

Oldenburg – Auf der A28 bei Oldenburg hat sich am Freitagmittag ein Auffahrunfall ereignet, in den auch ein Krankentransportwagen verwickelt war. Ersten Angaben zufolge fuhr ein BMW mit zwei Personen, die sich auf dem Rückweg aus dem Urlaub befanden, auf dem Hauptfahrstreifen kurz vor dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost in das Heck des vorausfahrenden Krankenwagens.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Insassen des BMW sowie der Patient in dem Krankenwagen blieben unverletzt, Fahrer und Beifahrer des vorderen Fahrzeugs trugen leichte Verletzungen davon.

Die Unfallursache ist noch unklar. Entsprechende Ermittlungen laufen. Der Verkehr konnte vorbeigeleitet werden, so dass es nur zu leichteren Verkehrsbehinderungen kam.

