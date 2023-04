Mit 84 Jahren ein Tandemsprung aus 4 500 Meter Höhe

Nach der Landung: Annemarie Dohlich (84) und ihr Sprungpartner Chris Gärtner. © Wilken

Annemarie Dohlich wagt Tandemsprung bei Fallschirmsportgruppe Wildeshausen

Wildeshausen/Varrelbusch – Es ist eine Tradition an den Feiertagen und das gute Wetter machte die Entscheidung noch mal leichter: Hunderte von Gästen haben sich am Osterwochenende auf den Weg zu den Mitgliedern der Fallschirmsportgruppe (FSG) Wildeshausen auf dem Flugplatz Varrelbusch (Landkreis Cloppenburg) gemacht. Die „Fallis“ konnten mit Besuch des besonderen „Pink“-Flugzeuges (wir berichteten) und einem „fliegenden Osterhasen“ aufwarten – nicht zu überbieten war an diesen Tagen jedoch der Tandemsprung der 84-jährigen Annemarie Dohlich.

Vorfreude: Annemarie Dohlich (84) und ihr Sprungpartner Chris Gärtner - gleich geht es mit der „Pink“ auf 4500 Meter Höhe. © Wilken

Die wagemutige Seniorin, die sich am Karfreitag für 14 Uhr angekündigt hatte, war für die Veranstalter allerdings kein unbekannter Gast: Denn bereits vor vier Jahren hatte sich die Cloppenburgerin als Tandemgast den Wildeshauser Springern schon einmal anvertraut. Das Erlebnis, durch die Luft zu fliegen und dann an einem Fallschirm gen Boden zu gleiten, hat die damals 80-Jährige offenbar nachhaltig beeindruckt: „Der Sprung war so toll, dass ich mir seinerzeit vorgenommen habe, das mit 85 unbedingt noch einmal wiederholen zu wollen“, erzählte die ältere Dame. So lange wollte Dohlich dann aber nicht mehr warten – ihr Geburtstag steht erst im September an – und machte sich rund ein halbes Jahr früher auf den Weg, um sich den Wildeshauser Luftsportlern erneut anzuvertrauen. Nicht zu guter Letzt, wie sie sagt, weil sie die Gelegenheit nutzen wollte, ein weiteres Mal aus einem der von dem jungen Piloten Timo Köster zum „Texas Airport“ nach Varrelbusch überführten „Pink“-Flugzeuge springen zu können.

Dem mit fast 1 500 Tandemsprüngen sehr erfahrenen Chris Gärtner war es eine Ehre, sich dieses Mal der 84-Jährigen annehmen zu dürfen. Zunächst gab es am Boden eine „Trockeneinweisung“. Unter den Augen zahlreicher staunender Flugplatzbesucher interessierte sich auch schnell ein auf dem Platz filmendes Fernsehteam der Sendung „Hallo Niedersachsen“ für die unternehmungslustige Seniorin. Und dann ging es auch schon mit 23 anderen Springern hinauf auf die stattliche Absprunghöhe von 4 500 Meter. Wieder am Boden, wurde die rüstige Himmelsstürmerin mit einem Glas Sekt empfangen. „Dieser Sprung war um ein Vielfaches besser als der vor vier Jahren“, freute sich die Cloppenburgerin.

Pilot Thimo Köster bringt die Fallschirmspringer in der „Pink“ auf Absprunghöhe. © Wilken

Am Ostersonntagnachmittag landete dann noch ein weiterer besonderer „Gast aus der Luft“ auf dem Flugplatz: Einer langjährigen Tradition folgend, schwebte ein in ein flauschiges Hasenkostüm gehüllter Fallschirmspringer ein. In Scharen stürmten nach seiner Landung zig kleine Flugplatzbesucher auf den „Hasen“ zu, um möglichst ein Osterei von ihm ergattern zu können. 1200 davon hatte der Verein zuvor mühevoll im Bereich des Landbahnvorfeldes versteckt.