An einem Tag von Belgien nach Großenkneten – mal eben mit dem Rad

Willkommen in Großenkneten: Eris Gerriets (Mitglied Partnerschaftsausschuss), Horst Looschen (Erster Gemeinderat Großenkneten), Gino Verleyen („GhostBikers“ Evergem), Swen Arkenbout und Angela Jenkner (beide Amt für Organisation, Personal und Bildung der Gemeinde Großenkneten) sowie Rolf Jessen und Wolfgang Kultermann (beide Partnerschaftsausschuss, v.l.). © Gemeinde

Gino Verleyen legt die Strecke von 560 Kilometern in 28 Stunden zurück

Großenkneten – Neugier ist eine starke Triebfeder. Gino Verleyen aus dem belgischen Evergem – der Partnergemeinde Großenknetens – hat sie dazu gebracht, sich auf den Weg in das Dorf im Landkreis Oldenburg zu machen. Die Strecke von mehr als 500 Kilometern hat er mit dem Fahrrad bewältigt. Dafür hat er etwas mehr als einen Tag gebraucht – denn er hat sich Zeit gelassen, schildert der Belgier in einem Bericht der Gemeinde Großenkneten. Am Donnerstag ist er am Rathaus in Großenkneten in Empfang genommen worden. An seinem Ziel begrüßt wurde Verleyen von dem Ersten Gemeinderat Horst Looschen sowie Swen Arkenbout und Angela Jenkner aus dem Amt für Organisation, Personal und Bildung und von den Mitgliedern des Partnerschaftsausschusses Eris Gerriets, Rolf Jessen und Wolfgang Kultermann.

„Ich habe schon lange immer wieder in Evergem die Hinweisschilder gesehen, die auf die deutsche Partnergemeinde Großenkneten aufmerksam machen, bin aber selber noch nie dort gewesen“, so Verleyen. Um diese Wissenslücke zu schließen, hatte sich der Extremsportler ein außergewöhnliches Zeil gesteckt und das nun in die Tat umgesetzt: Innerhalb eines einzigen Tages legte er mit seinem nur acht Kilogramm leichten Rennrad eine Strecke von 560 Kilometern zurück. „Der direkte Weg wär nur etwa 500 Kilometer lang gewesen, aber ich habe mir Zeit gelassen und die Strecke genossen“, witzelte er nach seiner Ankunft. Ein Navigationsgerät nutzt er derweil nicht – Orientierung bietet ihm allein sein digitaler Kompass. Den Weg findet er dann über die Beschilderung oder manchmal einfach nach Gefühl.

Reine Fahrzeit: 21 Stunden

Die reine Fahrzeit betrug etwa 21 Stunden, mit Pausen für Essen und Trinken war Verleyen rund 28 Stunden unterwegs. Geschlafen wurde erst wieder in Großenkneten, wo er bei Ingrid Scholz, Mitglied des Partnerschaftsausschusses, untergebracht war.

Sein Reisegepäck, das die Größe einer durchschnittlichen Damenhandtasche aufweist, beinhaltete im Wesentlichen sechs Fahrradschläuche zum Wechseln – man weiß ja nie. Nass sei er nur gelegentlich geworden, aber bei dem insgesamt milden Wetter sei das kein Problem gewesen, berichtet der Verleyen. Gefragt, welche Streckenabschnitte am schönsten waren, schwärmt er von den hervorragend ausgebauten Fahrradwegen in den Niederlanden. „Das ist schon Luxus“, urteilt er. In Belgien seien die Radwege spürbar schlechter, in Deutschland komme es immer darauf an, wo man gerade unterwegs sei.

Verleyen ist Mitglied des Vereins „GhostBikers“. Dieser, so erzählt er, ist eine Vereinigung von rund 150 Männern und Frauen aus dem Großraum Evergem, deren Hobby das Radfahren über größere Distanzen ist. In der Regel werden zwischen 100 und 300 Kilometer je Fahrt zurückgelegt. Ihre Touren haben häufig einen wohltätigen Hintergrund: Zuletzt kamen bei einer groß angelegten Aktion rund 18 000 Euro für ein krebskrankes Kind zusammen.

Die „GhostBikers“ lieben lange Strecken

Verleyen ist allerdings quasi einer der „Vorreiter“ der „GhostBikers“ und erkundet meist im Vorfeld die Touren, indem er sie abfährt und die schönsten Strecken für seine Mitstreiter auswählt. Richtig lange Touren, wie die jetzt von ihm zurückgelegte, seien allerdings auch für die „GhostBikers“ etwas Außergewöhnliches.

Von den seit vielen Jahren regelmäßigen Begegnungen zwischen den Gemeinden beeindruckt, habe Verleyen Interesse daran geäußert, sich für einen Austausch zwischen Evergemer und Großenkneter Fahrradfahrer starkzumachen, berichtet die Gemeinde weiter. Dabei wären dann auch kürzere Touren denkbar, fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Der Rückweg führt ihn bereits am Freitag – nur gute 40 Stunden nach dem Aufbruch in Evergem – mit dem Zug von Bremen aus über Düsseldorf und Aachen nach Brüssel. Die letzten paar Kilometer – etwa 100 werden es immerhin noch sein – legt er dann mit dem Fahrrad zurück. Zeit zu verweilen hat der Sportbegeisterte allerdings nicht, denn nur einen Tag später wartete bereits ein Tennisturnier in Evergem auf ihn.