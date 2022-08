51-jährige Erfolgsgeschichte des Wildehauser Gymnasiums

Von: Dierk Rohdenburg

Schullandschaft eingeweiht: Die Klasse 5d mit Lehrer Sascha Meyer, den Schulleitern Andreas Langen und Karsten Sudholz sowie dem Fördervereinsvorsitzenden Wolfgang Schienerer. © dr

Wildeshausen – Im 51. Jahr des Bestehens tut sich einiges am Wildeshauser Gymnasium in Trägerschaft des Landkreises Oldenburg. Derzeit wird das zweite Obergeschoss renoviert und erhält neue Lüftungssysteme. Die dortigen Klassenräume werden mit Whiteboards, Beamern und Rechnern ausgestattet, um auf dem aktuellsten Stand der Technik zu sein.

Ohnehin schreitet nach Angaben des Schulleiters Andreas Langen die Digitalisierung des Unterrichts mit großen Schritten voran. Aufsteigend ab Klasse elf erhalten nun alle Schüler der Oberstufe iPads. Für die Sekundarstufe I stehen ohnehin schon 90 Tablets zur Verfügung, die mithilfe des Fördervereins erworben werden konnten.

Auf den Förderverein mit dem langjährigen ersten Vorsitzenden Wolfgang Schienerer kann das Gymnasium ohnehin bereits seit 50 Jahren zählen. Schon kurz nach dem Start der Schule hatten engagierte Eltern gemerkt, dass es notwendig sei, eine nicht schulische Institution zu haben, die unbürokratisch die Schule sowie finanzschwache Schüler materiell unterstützt. So wurden unter anderem Streitschlichter ausgebildet, Schüleraustausche unterstützt und Verschönerungen im und am Gebäude finanziert. Deutlich sichtbar ist das mit dem neuen Schuljahr an einer modernen Sitzlandschaft mit verschiedenen Ebenen für den Pausenbereich, die vom Landkreis Oldenburg mit 8.000 Euro und vom Förderverein mit 16.000 Euro finanziert wurde. Der freie Raum im Erdgeschoss war entstanden, weil die alte Mensa entfernt worden war und die Fläche nur zum Teil von der Schülerfirma genutzt wird. „Das ist schon campusartig“, freute sich Langen am Freitag bei der Übergabe. „Dort können sich die Schüler sehr gut aufhalten.“

Festakt zum 51. Geburtstag

Wie schön die Schule mittlerweile geworden ist, davon können sich auch die Ehemaligen am Samstag, 3. September, überzeugen, wenn mit einem Jahr coronabedingter Verspätung das 50-jährige Bestehen gefeiert wird. Nach einem Festakt ab 14 Uhr mit geladenen Gästen startet ab 15.30 Uhr ein großes Schulfest mit Kaffeetafel, Foodtrucks, Spielen sowie Mitmachaktionen, Fotogalerie, Kinderdisco und Schulführungen. Ab 20 Uhr feiern Eltern, Ehemalige sowie Lehrkräfte gemeinsam. Es werden nach Angaben von Langen zahlreiche Gäste erwartet, die früher das Gymnasium besucht hatten. „Die Schulgemeinschaft hört mit dem Abitur nicht auf“, sagte er. Viele Ehemalige hätten noch eine hohe Verbundenheit mit ihrer Schule.

Ein großer Höhepunkt soll zudem die Tour der Schulgemeinschaft am Dienstag, 30. August, sein. Alle Beteiligten fahren ab 6 Uhr morgens mit Bussen und einer Fähre nach Norderney, wo für die Schule ein eigener Strandabschnitt reserviert ist. „Das ist etwas Besonderes“, kündigte Langen an. „Nach Corona ist die Gemeinschaftsfahrt ganz wichtig.“