500 Liter Schwefelsäure ausgelaufen: Strafrechtliche Konsequenzen erwartet

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Der Lastwagen stürzte in einen Graben, Schwefelsäure lief aus. © Nonstop-News

Bakum – Nach dem schweren Unfall mit einem Gefahrgutlastzug in Bakum (Landkreis Vechta) geht die Polizei davon aus, dass 500 Liter Schwefelsäure ins Erdreich eingedrungen sind.

Der betroffene Bereich muss großflächig ausgekoffert werden. Mit diesen Arbeiten wurde eine Spezialfirma aus Bramsche betraut.

Aufgrund der Verunreinigung des Erdreichs sind sämtliche mit der Beförderung des Gefahrguts in Zusammenhang stehenden Firmen und Personen in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen geraten. Strafrechtliche Konsequenzen werden derzeit geprüft. Die bislang vorliegende Schadenshöhe beträgt etwa 72.000 Euro. Die Kosten für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten sind hierin noch nicht enthalten, so die Polizei.

Wie berichtet, befuhr am Mittwoch gegen 14.40 Uhr ein 45-jähriger Mann aus Lotte (Landkreis Osnabrück) mit seinem Sattelzug die Essener Straße (L843), von der Autobahn kommend, in Fahrtrichtung Lüsche. Im Bereich „Harmer Holz“ kam es laut Polizeibericht zum Begegnungsverkehr mit einem weiteren Sattelzug.

Der 45-Jährige schätzte nach ersten Ermittlungen den Seitenabstand falsch ein und wich nach rechts auf den Seitenstreifen aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Die komplette Fahrzeugkombination stürzte nach rechts in den Grabenbereich und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Führerhaus befreien und blieb unverletzt. Zeugen halfen diesem beim Verlassen des Fahrzeuges.

Ladepapiere zeigen brisante Fracht

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten von den Zeugen die Ladepapiere entgegennehmen, die sie zuvor aus dem Führerhaus genommen hatten. Dabei wurde festgestellt, dass auf der Ladefläche eine „brisante Ladung“ geladen ist, nämlich rund zehn Tonnen Gefahrgut (Schwefelsäure und Lauge). Daher wurde der Gefahrenbereich umgehend evakuiert und gesperrt, zahlreiche weitere Rettungs- und Einsatzkräfte wurden alarmiert.

.