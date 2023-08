26-Jähriger überfällt Delmenhorster Wirt. Er wird von Polizeihund aufgespürt und muss nun sechs Jahre ins Gefängnis

Sechs Jahre in Haft muss ein 26-Jähriger laut Urteil des Landgerichts. © Bartels

Delmenhorst/Oldenburg – Ein 26-Jähriger aus Delmenhorst hat am 19. März dieses Jahres einen Wirt in Delmenhorst überfallen und ausgeraubt. Deswegen muss er nun für sechs Jahre ins Gefängnis.

Die 4. Große Strafkammer des Oldenburger Landgerichtes sprach den Angeklagten am Montag des besonders schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung schuldig.

Die Vorsitzende Richterin zeigte sich am Montag empört über die „unglaubliche Brutalität“, mit der der Beschuldigte in der Tatnacht gegen den Betreiber eines griechischen Restaurants vorgegangen war. Der 57-Jährige, der bis heute unter der Tat leidet, hatte gegen Mitternacht sein Lokal geschlossen und war mit den Tageseinnahmen von rund 2.300 Euro auf dem Weg zu seinem Auto. Den Feststellungen zufolge quetschte der Angeklagte den Mann dort zwischen Fahrertür und Auto ein und versetzte ihm mit einem 66 Zentimeter langen Stahlschlagstock mehrere wuchtige Schläge auf Kopf und Oberschenkel. Aus dem Kopf blutete der Wirt daraufhin stark und fiel zu Boden. „Der hat ihn fast umgebracht“, so die Richterin in Urteilsbegründung.

Diensthund Troll, der das Raubgut aufgespürt und an der Festnahme beteiligt war. © Polizei

Zufällig kam ein Streifenwagen vorbei. Der Wirt informierte die Polizisten, dass er überfallen worden war, bevor er zusammenbrach. Der Täter flüchtete auf ein nahe gelegenes Kindergartengelände. Dieses wurde von den Beamten umstellt. Mit Unterstützung von Diensthundführerinnen erfolgte anschließend die Absuche des Parkgeländes. Auf dem Gelände eines an den Park grenzenden Kindergartens fanden sie zunächst das mögliche Schlagwerkzeug und die entwendete Tasche. Dann hatte Polizeihund „Troll“ seinen großen Einsatz. Er spürte den 26-Jährigen in einem Spielhäuschen auf dem Kindergartengelände auf und zog ihn am Bein nach draußen. Dabei wurde der Täter leicht verletzt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das zuvor geraubte Bargeld.

Der Angeklagte räumte am Ende des Prozesses seine Tat ein. „Ansonsten hätten Sie zwei Jahre mehr bekommen“, sagte die Richterin abschließend.