20-Jähriger filmt schwer verletzte Seniorin nach Unfall: Strafanzeige

Von: Dierk Rohdenburg

Weil er ein medizinische Behandlung nach einem Unfall filmte, erwartet einen 209-Jährigen nun ein Strafverfahren. © dpa

Ein junger Passant filmte in Delmenhorst eine verletzte Senioren nach einem Unfall. Das hat Konsequenzen.

Delmenhorst – Wie respektlos und aufdringlich man sein kann, zeigte am Dienstagmittag ein 20-Jähriger, der nach einem Unfall mit einer verletzten Seniorin in Delmenhorst nichts Besseres zu tun hatte, als die medizinischen Maßnahmen an der Schwerverletzten mit dem Smartphone zu filmen. Das bemerkte die Polizei. Sie beschlagnahmte das Smartphone und leitete ein Strafverfahren ein.

Am Dienstag war es gegen 12 Uhr auf der Bremer Straße zwischen der Wittekindstraße und der Friedrich-Ebert-Allee in Delmenhorst zu dem Unfall gekommen. Eine 72-jährige Radfahrerin befuhr die Bremer Straße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Allee. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit öffnete eine 32-jährige Frau aus der Samtgemeinde Harpstedt die Fahrertür ihres am Fahrbahnrand geparkten Autos, wodurch die 72-Jährige zu Fall gebracht wurde und sich schwer verletzte. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Die Seniorin wurde durch den Rettungsdienst und einen hinzugezogenen Notarzt behandelt und schließlich in ein Krankenhaus gefahren.

Weiterer Unfall in Delmenhorst

Eine Beifahrerin ist am Montag gegen 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Delmenhorst leicht verletzt worden. Zur Unfallzeit befuhr eine 79-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Opel die Wissmannstraße und wollte nach links auf die Annenheider Straße fahren. Beim Einbiegen missachtete sie die Vorfahrt eines 56-Jährigen aus dem Kreis Herford, der mit einem Dacia in Richtung Brendelweg unterwegs war.

Durch die Kollision der beiden Autos wurde die Beifahrerin im Dacia, eine 56-Jährige aus dem Kreis Herford, leicht verletzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden betrug etwa 5.000 Euro.