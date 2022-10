19-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Eine 19-Jährige wurde bei einen Motorradunfall schwer verletzt © 261News

Delmenhorst – Beim Zusammenstoß eines Motorrades mit einem Auto ist am frühen Freitagabend in Delmenhorst die 19-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden.

Laut Polizeiangaben war gegen 19.10 Uhr eine 51-jährige Fahrerin eines Kleinwagens auf der Bremer Straße stadteinwärts unterwegs, als sie links auf die Langenwischstraße abbiegen wollte. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß.

Die 19-jährigen Delmenhorsterin wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wird leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Weitere Polizeimeldungen aus Delmenhorst:

In der Nacht zu Samstag befuhr um 0 Uhr ein 36-jähriger Delmenhorster die Adelheider Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 83 übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen, wobei es zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die unfallaufnehmenden Beamten stellten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alcotest ergab vor Ort einen Wert von 1,66 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dazu musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Am Donnerstag gegen 17.10 Uhr geriet ein Papiercontainer an der Elsflether Straße in Brand, der durch die Feuerwehr Delmenhorst abgelöscht werden konnte.

Der Container befand sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung außerhalb einer Firmenhalle, die sich im Bereich eines größeren Hallenkomplexes befindet.

Ein Firmenangestellter wurde auf eine Rauchentwicklung im Bereich der Halle aufmerksam. Eigene Löschversuche mit einem Handfeuerlöscher schlugen fehl, sodass er die Feuerwehr Delmenhorst verständigte. Diese rückte mit drei Fahrzeugen aus und löschte den Brand.

Durch die Polizei Delmenhorst wurden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wird eine Selbstentzündung des im Container befindlichen Papiers als Brandursache angenommen. Ein technischer Defekt an dem Papiercontainer, der mit einer Presse ausgerüstet war, kann ebenfalls nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.