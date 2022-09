18-Jähriger stirbt bei Autounfall in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Tödlicher Unfall in Wildeshausen © dpa

Wildeshausen - Ein 18-jähriger Mann aus Havixbeck (Nordrhein-Westfalen) ist am frühen Montagmorgen gegen 0.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen tödlich verletzt worden.

Der Mann befuhr zur Unfallzeit mit seinem Pkw Chevrolet die Ahlhorner Straße in Fahrtrichtung Wildeshausen. Kurz vor dem Ortseingang Wildeshausen, aus Ahlhorn kommend, kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge zunächst mit einem Leitpfosten und anschließend mit einem Baum.

Der 18-jährige, der sich alleine im unfallbeteiligten Fahrzeug befand, erlitt hierdurch schwerste Verletzungen und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Die eintreffenden Rettungskräfte und die Notarztwagenbesatzung übernahmen unverzüglich die Erstversorgung bis der junge Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Westerstede verbracht wurde.

Im Krankenhaus erlag der 18-jährige Pkw-Fahrer letztlich seinen Verletzungen und verstarb.

Vorsicht! Es sind offenbar wieder Autoknacker in Wildeshausen unterwegs.

Wie die Polizei berichtet, kam es in der Zeit von Dienstag, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 9.20 Uhr, in Wildeshausen zu einer Reihe von Einbrüchen in geparkte Transporter. In allen Fällen wurden gezielt hochwertige Werkzeuge aus den verschlossenen Fahrzeugen entwendet.

Die noch unbekannten Täter gelangten durch grobe Gewalteinwirkung auf die Türen und Türschlösser in die Fahrzeuge. Die Tatorte zentrierten sich insbesondere auf die Wohngebiete rund um den Westring hin bis zur Bauerschaft Bargloy. Der Gesamtschaden beläuft sich hierbei auf geschätzte 25.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Täter wohl auch in Dötlingen aktiv

Weitere ähnlich gelagerte Taten meldet die Polizei aus der Gemeinde Dötlingen. Bislang unbekannte Täter stahlen in der Zeit von Dienstag, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, das Kennzeichenpaar eines geparkten Audi an der Straße „Zum Hagen“ in Dötlingen.

In der gleichen Tatnacht ist auch ein geparkter Transporter am Mühlenweg in Dötlingen aufgebrochen worden. Wie bei der Aufbruchsserie in Wildeshausen, wurde auch aus diesem Fahrzeug hochwertiges Werkzeug entwendet. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Weitere Meldung:

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwoch gegen 11.20 Uhr eine Industriemaschine in einer Lagerhalle in Brand geraten. Das Feuer an der Fockestraße der Gemeinde Ganderkesee wurde durch die Feuerwehren Schierbrok, Delmenhorst, Ganderkesee und Bookholzberg, die mit insgesamt 60 Personen im Einsatz waren, zügig gelöscht. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.