18-Jähriger prallt mit Auto gegen einen Baum – er stirbt noch am Unfallort

Von: Anika Zuschke

Ein 18-Jähriger ist mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

In der Nacht auf Sonntag ist auf einer Landesstraße bei Godensholt ein 18-Jähriger mit dem Auto gegen einen Baum geprallt. Er starb noch am Unfallort.

Godensholt – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20. November 2022, ist ein 18-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der junge Mann war nachts auf der Landesstraße zwischen Tange und Godensholt unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er starb noch am Unfallort.

Unfall auf Landesstraße zwischen Tange und Godensholt – 18-Jähriger stirbt

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befuhr der 18-Jährige aus dem Landkreis Leer mit einem Pkw gegen 2:30 Uhr die Landesstraße 829 in Richtung Godensholt und kam in einer Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte anschließend gegen einen Baum, wobei der 18-Jährige, der allein im Wagen saß, im Auto eingeklemmt wurde und tödliche Verletzungen erlitt.

Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Unfallursache war zunächst unklar. Während der Bergung wurde die Landesstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

