19-Jährige schleudert gegen Transporter und stirbt

Von: Dierk Rohdenburg

Das Auto wurde bei dem tödlichen Unfall zerstört. © Nordwest-Media

Landkreis – Eine 19-jährige Autofahrerin wurde am Dienstag bei einem Unfall im Landkreis Cloppenburg tödlich verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 16:03 Uhr auf der B68 in im Lastruper Ortsteil Hemmelte. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr die 19-Jährige die B 68 von Hemmelte kommend in Richtung Essen/Oldenburg. In Höhe einer dortigen Linkskurve versuchte sie einen Lastwagen zu überholen. Aufgrund von Gegenverkehrs versucht sie, nach rechts auszuweichen und kollidierte seitlich mit dem Laster. Anschließend kam sie ins Schleudern und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Die 19-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Beide weiteren Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Bundesstraße 68 blieb für Bergungsarbeiten für einige Stunden voll gesperrt.

19-Jähriger überschlägt sich mit Auto

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 20. Juni, gegen 10 Uhr wurde ein 18-Jähriger in der Gemeinde Beckeln leicht verletzt, als er sich mit seinem Auto überschlug.

Zur Unfallzeit befuhr der 18-Jähriger aus Twistringen mit einem Renault die Landesstraße 341 in Beckeln. Auf Höhe der Ortschaft Groß Köhren kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum.

Der Wagen des 18-Jährigen überschlug sich und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Mann wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Unter Drogen auf der Autobahn

Am Dienstag, 20. Juni, gegen 2:25 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum einen niederländischen Autofahrer, der auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs war.

Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 21-jährige Niederländer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte eine positive Reaktion auf THC (Cannabis). Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Gegen den Beifahrer des Mannes, ein 22-jähriger Mann aus den Niederlanden, lag ein Haftbefehl vor. Dieser konnte den haftbefreienden Betrag entrichten und so einer Festnahme entgehen.