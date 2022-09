1162 Unterschriften für „behutsame Planung“ des Himmelsthür-Geländes

Von: Ove Bornholt

Übergabe: Uta Barth (5. v. l.) und Mitstreiter der Interessengemeinschaft Himmelsthür überreichten 1162 Unterschriften an Bürgermeister Jens Kuraschinski. © bor

Vor der Bauausschuss-Sitzung zum Himmelsthür-Gelände hat die Interessengemeinschaft Himmelsthür 1.162 Unterschriften für eine „behutsame Planung“ gesammelt.

Wildeshausen – Die Interessengemeinschaft Himmelsthür (IGH) hat am Dienstagvormittag Listen mit 1 162 Unterschriften für den Wald-Erhalt auf dem Himmelsthür-Gelände in Wildeshausen und eine „behutsame Planung“ an Bürgermeister Jens Kuraschinski übergeben. Der Tag war nicht zufällig gewählt, denn am Donnerstagabend (18.15 Uhr, Rathaus) steht die Nachnutzung des Himmelsthür-Geländes auf der Tagesordnung des Bauausschusses. „Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion“, sagte Kuraschinski. Im Gespräch mit Vertretern der IGH betonte er, die Bürgerschaft bei den Planungen mitnehmen zu wollen.

Eine Aussage ganz im Sinne von Uta Barth, die stellvertretend für ihre Mitstreiter bei der Interessengemeinschaft eine kurze Ansprache hielt. Schon vor drei Jahren hatte die Interessengemeinschaft „Naherholungsgebiet Himmelsthür“ 420 Unterschriften für den Erhalt des Waldes gesammelt und an den Bürgermeister übergeben. Mit den nun 1 162 Unterschriften soll dem Anliegen Nachdruck verliehen werden. „Die Verantwortlichen in unserer Stadt, im Landkreis und in den Behörden fordern wir auf, den Wunsch der Bürger zu berücksichtigen“, so Barth. Sie nannte einige Beispiele, wie Anwohner und Touristen den Wald für Spaziergänge und zur Erholung nutzen.

Bekanntlich haben die Hellmers-Brüder aus Wildeshausen der Diakonie das Himmelsthür-Zentralgelände abgekauft. Sie wollen dort 20 große und 20 kleine Häuser, 20 Reihenhäuser und fünf Mehrfamilienhäuser errichten. Aber es soll auch Platz für die Akademie für Reha-Berufe, die Wildeshauser Tafel, einen Wald-Kindergarten sowie andere soziale und Bildungseinrichtungen geschaffen werden. Dafür sollen die bestehenden Gebäude weiter genutzt werden. Für Barth ist klar, dass der Quadratmeterpreis bei 300 Euro und mehr liegen wird. „Weder Hartz-IV-Empfänger noch Mittelstandsfamilien werden sich dort Wohnraum leisten können“, sagte sie.

Vorgesehen ist, dass die Diakonie das Gelände spätestens im Jahr 2025 verlässt. Die IGH spricht sich gegen eine „voreilige Planung“ aus. Stattdessen wird eine „behutsame Planung“ gefordert, mit entsprechenden Vorgaben der Politik unter Einbeziehung und Mitsprache der Bürger. „Dabei hat für uns der Erhalt der Natur Vorrang“, betonte Barth. „Wir sind gegen eine Veräußerung des Geländes an Investoren, die dort vornehmlich nach wirtschaftlichen Interessen handeln“, sagte sie.

Der Naturschutzbund (Nabu) Dötlingen-Wildeshausen steht an der Seite der IGH. „Keine Kommune kann es sich leisten, auf Waldgebiete zu verzichten“, sagte Nabu-Vertreter Wolfgang Pohl. Angesichts des „Dürresommers“ müsse die Politik nun auf die Menschen hören, die entsprechende Klima-Veränderungen prognostiziert hätten.

Kuraschinski stellte die Frage „Wie viel Wachstum kann die Stadt vertragen?“ in den Raum. Die kommunale Infrastruktur müsse ja mitwachsen, meinte er mit Blick auf Kläranlage, Straßen, Schulen und Kitas. „Wollen wir wachsen wie bisher oder ist eine Grenze erreicht, sodass wir nur mit Augenmaß wachsen sollten?“, sagte er. Außerdem stelle sich nach den vergangenen Monaten und den sich abzeichnenden wirtschaftlichen Entwicklungen die Frage, ob die Nachfrage nach Grundstücken überhaupt weiterhin im bisherigen Maß vorhanden sei.

Beschlussvorlage der Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung hat eine Beschlussvorlage für den Bauausschuss zur Nachnutzung des Himmelsthür-Geländes erarbeitet. Zunächst soll ein Fachbüro ein Quartierskonzept erstellen, in dem die geeigneten und umsetzbaren Nachnutzungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Dies soll unter Beteiligung des Eigentümers, der Investoren, der Stadt (auch Vertretern der Fraktionen) sowie der Bürger erfolgen. Das Konzept soll als Grundlage der zukünftigen Bauleitplanung dienen. Über die Art des Bauleitplans soll je nach Planungsinhalt zu gegebener Zeit entschieden werden. Als Grund wird angeführt, dass bisher nur eine „sehr grobe Planung“ vorliege.