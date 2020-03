Zwei Männer in Haft: Als "falsche Polizisten" älteren Nienburger betrogen

Brake - Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hat am Donnerstag im niedersächsischen Brake zwei mutmaßliche Betrüger verhaften lassen. Diese sind auch in Nienburg tätig gewesen.

Gegen die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer bestehe der Verdacht des gewerbsmäßig begangenen Bandenbetrugs, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Gegen die Männer lagen bereits Haftbefehle vor.

Sie sollen als "falsche Polizisten" Teil einer Bande sein, die sich von der Türkei aus in Telefonanrufen bei alten Menschen als Polizist oder Staatsanwalt ausgab und diese zur Herausgabe von Wertsachen überredete.

Die beiden Männer sollen als "Abholer" im Oktober 2019 einen 72 Jahre alten Mann in Wuppertal um 66.000 Euro betrogen haben, in einem anderen Fall einen 79-Jährigen in Nienburg um 25.000 Euro. Die Männer würden nach Wuppertal gebracht und kämen dort vor Gericht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Mittäter werden von der Staatsanwaltschaft in Kiel geführt.

