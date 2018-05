Spannende Einblicke in die Arbeitswelt der Zukunft

"MS Wissenschaft" lädt zu einem Besuch am Haaken Werder ein

+ © Leif Rullhusen Auch in zweieinhalb Wochen wird das Schiff wieder am Haaken Werder liegen. © Leif Rullhusen

Nienburg - Von Leif Rullhusen. Nach vier Jahren wieder in Nienburg: In zweieinhalb Wochen legt „MS Wissenschaft“ in der Kreisstadt an. Für vier Tage – vom 16. bis 19. Juni – liegt das Schiff am Haaken Werder und lädt zu einem Besuch ein.