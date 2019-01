Wietzen: Geflügelproduzent schließt Standort 

Wietzen/Holte - Das Unternehmen Nienburger Geflügelspezialitäten schließt seine Produktionsstätte im Wietzer Ortsteil Holte. Betroffen von dieser Maßnahme sind mehr als 200 Arbeitsplätze.

Produziert werden in Holte bisher etwa Produkte der Marke „Wiesenhof“. Die gesamte Produktion der Nienburger Geflügelspezialitäten werde auf andere Standorte innerhalb der PHW-Gruppe verlagert, zu der auch der Standort in Holte gehört. Das hat die Gruppe am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung mitgeteilt.

Von der Verlagerung der Produktion sind insgesamt 219 festangestellte Mitarbeiter betroffen. Über diese Entscheidung haben am Freitag der PHW-Vorstandsvorsitzende, Peter Wesjohann, und der Geschäftsführer der Nienburger Geflügelspezialitäten, Hannes Hüppe, den Bürgermeister der Gemeinde Wietzen, den Betriebsrat sowie die Mitarbeiter im Rahmen einer Betriebsversammlung informiert.

„Das war eine sehr schwere Entscheidung für uns und wir sind uns bewusst, dass das ein schmerzhafter Schritt für alle unsere beschäftigten Mitarbeiter ist. Aus diesem Grund werden wir zeitnah intensive Gespräche mit verschiedenen Geschäftsführern aus der Nienburger Region führen, um über die bestmöglichen Perspektiven für unsere betroffenen Mitarbeiter zu sprechen. Wir gehen davon aus, dass der allergrößte Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahtlos eine neue Beschäftigung in der Nienburger Region finden wird“, sagte Peter Wesjohann zu dem Entschluss.

Mitarbeiter können nach Lohne Wechseln

Gleichzeitig bietet die PHW-Gruppe allen interessierten Mitarbeitern am Standort in Holte an, zu denselben wirtschaftlichen Bedingungen an unserem Standort in Lohne weiterbeschäftigt zu werden.

„Unabhängig von diesen Perspektiven, werden wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen mit unseren Betriebsräten einen Sozialplan erarbeiten“, so Hannes Hüppe.

„Wiesenhof“-Produktion schließt aus wirtschaftlichen Gründen

Die Verlagerung der Produktion in Holte auf die anderen Standorte der PHW-Gruppe sei aufgrund des steigenden Kostendrucks durch die zunehmend ausländische Produktion auf dem deutschen Markt sowie der insgesamt steigenden Wettbewerbsbedingungen notwendig geworden, heißt es in der Pressemitteilung. Um weiterhin wettbewerbs- und zukunftsfähig aufgestellt zu sein, benötigen sämtliche Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe der PHW-Gruppe eine bestimmte Menge an geschlachteten Tieren und damit einhergehend eine optimale Auslastung.

Die PHW-Gruppe rechnet damit, dass bis Anfang April 2019 die Produktion vollständig auf die anderen Standorte der PHW-Gruppe verlagert wird. In den Nienburger Geflügelspezialitäten werden aktuell ca. 65.000 bis 70.000 Tiere am Tag im Ein-Schicht-Betrieb geschlachtet.

„Wiesenhof“ in Wietzen: Viele Proteste

Immer wieder haben Tierschützer in den vergangenen Jahren gegen die Verarbeitung von Geflügel in Wietzen demonstriert. Teilweise wurde sogar die Produktion angehalten.

jom

