Waldbrand in Lichtenhorst

Lichtenhorst. Flächenbrände halten die Einsatzkräfte in der Samtgemeinde Steimbke in Atem.

Nachdem einige Feuerwehren bereits am Dienstagabend bei einem Moorbrand in Sonnenborstel gefordert waren, standen am Mittwochvormittag in Lichtenhorst 400 Quadratmeter Wald- und Wiesenfläche in Flammen. Gegen 10.40 Uhr wurden die Feuerwehren der Samtgemeinde Steimbke alarmiert.

+ Wasserführende Fahrzeuge und ein Wasserfass sichern die Löschwasserversorgung. © Jens Eickeler



Durch den schnellen Einsatz der wasserführenden Fahrzeuge wurde eine weitere Ausbreitung frühzeitig verhindert. Allerdings wurde ein Unterstand in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt kamen vier C-Strahlrohre zum Einsatz. Erneut zeigte sich die unkomplizierte Hilfe eines Landwirtes als hilfreich, der nach dem Alarm die Einsatzstelle mit 24000 Litern Wasser anfuhr und nach Beendigung der Löscharbeiten die Brandfläche durchnässte. Die Rufbereitschaft der FTZ Nienburg tauschte das eingesetzte Material, sodass der Einsatz nach eineinhalb Stunden beendet werden konnte.

+ Der Waldboden wird mit C-Strahlrohren abgelöscht. © Jens Eickeler



Eingesetzt waren unter Leitung des Gemeindebrandmeisters Ingo Müller die Feuerwehren Lichtenhorst, Steimbke, Rodewald, Linsburg und Heemsen sowie die Einsatzleitung Ort der Samtgemeindefeuerwehr mit insgesamt 87 Einsatzkräften. Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt.

Quelle: BlickPunkt Nienburg