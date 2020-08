B6: Vollsperrung in Richtung Hannover

Nienburg/Neustadt - von Johanna Ritter. Für vier Wochen wird die B 6 von Nienburg in Richtung Hannover voll gesperrt. Instandsetzungsarbeiten an Entwässerungsrinnen sind dafür verantwortlich.

Erhöhte Aufmerksamkeit und viel Geduld von Verkehrsteilnehmern aus Richtung Nienburg kommend, ist ab kommenden Montag gefragt. Denn dann lässt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr im Bereich der Bundesstraße 6 bei Neustadt abgängige Entwässerungsrinnen erneuern. Vier Wochen sollen die Arbeiten dauern.

Instandsetzungsarbeiten erfordern Vollsperrung

Diese Instandsetzungsarbeiten erfordern eine Vollsperrung beider Fahrspuren Richtung Hannover. Eine Verschwenkung des nach Hannover fahrenden Verkehrs auf eine der Richtungsfahrbahnen nach Nienburg ist aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Vielmehr wird auch eine dieser Fahrbahnen zeitweise zum Baufeld gehören, da die sanierungsbedürftigen Rinnen bis in den Wirkungsbereich der Mittelschutzplanke hineinragen.

Autofahrer aus Nienburg sollten über die A7 ausweichen

Für den aus Nienburg kommenden Verkehr ist daher angeraten die B 6 schon frühzeitig zu verlassen. Ab Erichshagen, gemäß der dortigen Umleitungsempfehlung, auf die B 214 auszuweichen und über dieA 7 Richtung Hannover zu fahren. In Neustadt selbst wird der Verkehr Fahrtrichtung Hannover, an der Abfahrt Otternhagen über die ausgeschilderte Verbindung „Hannoversche Straße“ (L193), „Mecklenhorster Straße“ (L193) und „Im Sanders-Hoope“ (K335), zur B 6 Auffahrt Bordenau geleitet.

Verkehrskoordinator: Es gibt keine Alternative

Es sei eine akute Situation, für die es keine Alternative gebe, sagt der Verkehrskoordinator der Stadt Neustadt, Benjamin Gleue. Tagtäglich passieren insgesamt bis zu 25 000 Fahrzeuge die B 6 in beide Fahrtrichtungen. Umso wichtiger also, dass so viele Verkehrsteilnehmer wie möglichauf Nebenstrecken ausweichen, um einem stockendem Verkehr oder langwierigen Wartezeiten zu entgehen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg