Viele Geschäfte in Nienburg heute länger geöffnet

Nienburg. Am letzten Tag vor dem morgigen Shutdown haben viele Nienburger Geschäfte länger geöffnet. Die Mitglieder der Werbegemeinschaft „Nienburg Service“ haben sich geeinigt, ihre Türen am heutigen Dienstag erst um 20 Uhr zu schließen.

Mit den verlängerten Öffnungszeiten holt die Kreisstadt gewissermaßen das Moonlightshopping vor, das eigentlich für diesen Freitag geplant war. „Wir entzerren durch die ausgedehnten Öffnungszeiten auch die Besucherzahlen in den Geschäften“, erklärt Jörg Kolossa, der erste Vorsitzende der Nienburger Werbegemeinschaft. Dann werde es gerade zur Feierabendzeit nicht so voll in den Läden. Viele Einzelhändler hätten zugesagt, sich an dem langen Shopping-Abend bis 20 Uhr zu beteiligen, auch außerhalb der Innenstadt.