Unfall zwischen Stolzenau und Nendorf mit zwei Verletzten

Fahrer wird ins Nienburger Krankenhaus eingeliefert

+ © lassedesignen - Fotolia Der Fahrer eines Ford Fiesta verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Straßenbaum. © lassedesignen - Fotolia

Hibben. Bei einem Verkehrsunfall in Hibben verletzte sich ein Autofahrer am Mittwochabend schwer. Sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden.