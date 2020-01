Audi stößt frontal mit Lastwagen zusammen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Auf der Hauptstraße in Eystrup ist am Freitagnachmittag ein Auto frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Zur Unfallstelle wurde auch ein Rettungshubschrauber gerufen.

Eystrup – Zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen kam es am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Eystrup. Laut Angaben der Polizei ist ein aus Richtung Verden kommender Audi aus bisher unbekannten Gründen in Höhe der Shell-Tankstelle an der Hauptstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem aus Richtung Gandesbergen kommenden Lastwagen frontal zusammengestoßen. Beide Insassen wurden durch den Aufprall verletzt.

Über die Schwere der Verletzungen konnten die Beamten vor Ort keine Auskünfte geben. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Audi-Fahrerin aus ihrem völlig zerstörten Fahrzeug. Rettungsärzte kümmerten sich um die Erstversorgung der Unfallopfer. Auch ein Rettungshubschrauber war hinzugerufen worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

+ Die Wucht des Aufpralls ist auch am Lkw zu erkennen. © Rebecca Göllner-Martin

Die Freiwillige Feuerwehr sicherte die für den Zeitraum der Bergungsarbeiten voll gesperrte Straße und reinigte diese später von auslaufenden Treibstoffen und Fahrzeugtrümmern. Etwa 20 ehrenamtliche Brandschützer der Ortswehr Eystrup waren im Einsatz.