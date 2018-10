Verfolgungsfahrt durch den halben Landkreis Nienburg

Als der Fahrer eines Opels von den Ordnungshütern am Berliner Ring zum Anhalten aufgefordert wurde, flüchtete er.

Nienburg. Der Fahrer eines Opel Vectra lieferte sich mit der Nienburger Polizei eine Verfolgungsjagd durch den halben Landkreis.

Die Besatzung eines Streifenwagens der Nienburger Polizei wollte am Montagabend gegen 20.55 Uhr einen Opel Vectra überprüfen. Bei der Kennzeichenabfrage stellte sich heraus, dass diese als gestohlen gemeldet waren.

Als der Fahrer von den Ordnungshütern am Berliner Ring zum Anhalten aufgefordert wurde, beschleunigte dieser sein Fahrzeug und flüchtete auf die Bundesstraße 6 in Richtung Hannover und weiter über die Kreisstraße 62 nach Schessinghausen.

Hier entschieden sich die Polizeibeamten, sich etwas zurückfallen zu lassen und die Verfolgung mit angemessenem Abstand weiter zu führen. Durch die extrem rücksichtslose Fahrweise des Flüchtenden wären andernfalls möglicherweise unbeteiligte Personen, aber auch die eingesetzten Polizeibeamten gefährdet worden. Zwischenzeitlich entsandte die Einsatzzentrale weitere Funkstreifenwagen aus der Polizeiinspektion, der Region Hannover sowie einen Polizeihubschrauber in den Einsatzraum.

Gegen 21.30 Uhr nahm eine Streifenwagenbesatzung in Zivil die direkte Verfolgung im Bereich von Hoya wieder auf, wobei der Fahrer des flüchtenden Pkw dieses wohl bemerkte und seine riskante Flucht fortsetzte. Dabei überfuhr er im Bereich von Langendamm eine wegen des herannahenden Zuges geschlossene Halbschranke. Die weitere Verfolgung wurde wiederum aus Sicherheitsgründen zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer sowie den nunmehr mehreren eingesetzten Polizeibeamten nur mit großem Abstand fortgesetzt.

Kurz nach dem Vorfall am Bahnübergang wurde das Fluchtfahrzeug schließlich von mehreren Polizeifahrzeugen gestoppt, wobei aus dem Opel insgesamt vier Personen zu Fuß in die Dunkelheit eines nahegelegenen Waldstücks flüchteten. Da lediglich dem Fahrer diverse Straftaten vorzuwerfen waren, verzichteten die Polizeibeamten auf umfangreiche Suchmaßnahmen nach den weiteren Insassen und nahmen den Fahrer in Gewahrsam.

Dem polizeibekannten 27-Jährigen wurde wegen des Verdachts auf Alkohol- und Drogenmissbrauchs eine Blutprobe entnommen. Er konnte gegen 23.30 Uhr nach Hause entlassen werden. Die Kennzeichen waren in der Region Hannover entwendet worden und wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Nienburger wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung, Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie einer Reihe von Ordnungswidrigkeiten.

Quelle: BlickPunkt Nienburg