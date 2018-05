Vandalismus an Grund- und Realschule in Langendamm

Langendamm. Die Grund- und Realschule in Langendamm ist über das Pfingstwochenende Ziel von Vandalen geworden.

Bereits am Samstag hatten Nachbarn den Hausmeister der Schule darauf aufmerksam gemacht, dass sich Jugendliche auf dem Dach des Gebäudes befunden hätten. Der Hausmeister schaute nach, entdeckte aber nichts außergewöhnliches. Als er am Sonntag das Schulgebäude betrat, stellte er allerdings fest, dass zwei von drei Oberlichtern auf dem Dach beschädigt wurden. Auch auf einem anderen Gebäudeteil sei ein weiteres Oberlicht mutwillig geöffnet worden, berichtet der Hausmeister. Zusätzlich hätten sich Chipstüten und eine Getränkeflasche auf dem Dach befunden. In das Schulgebäude sind die unbekannten Täter nach ersten Erkenntnissen nicht eingedrungen. Wie hoch der entstandene Schaden an den Oberlichtern ist, lässt sich bislang nicht beziffern. Fest steht indes, dass Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch erstattet wurden.

Quelle: BlickPunkt Nienburg