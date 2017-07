Unfallflucht in Uchte

Uchte - Ein 41-jähriger Uchter parkte seinen Ford Mondeo am Dienstag, 4. Juli um 18.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Mühlenstraße. Im Geschäft machte ihn ein Zeuge darauf aufmerksam, dass ein Einkaufswagen gegen sein Fahrzeug gerollt sei.

Der Verantwortliche habe sich mit einem dunklen Pkw entfernt. Der Verursacher war in Begleitung weiterer Männer und Frauen mit südländischem Aussehen, sowie eines Kindes im Kinderwagen. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 05763/960710 mit dem Kommissariat in Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

