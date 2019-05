Unfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden

Wietzen - von Uwe Schiebe. Drei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Wietzen.

„Verkehrsunfall - eingeklemmte Personen“ lautete am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr die Alarmierung für die Ortsfeuerwehren Wietzen, Holte-Langeln und Oyle. Auf der Kreuzung zwischen Torfweg und Kohlstraße in Wietzen hatte eine Opel-Fahrerin die Rechts-vor-links-Reglung missachtet und war von einem von rechts kommenden VW Golf auf der Beifahrerseite gerammt worden. Der gerammte Opel Mokka landete auf der Seite liegend etwa 30 Meter entfernt in einem Getreidefeld. Ein Ersthelfer zog zunächst die Fahrerin aus ihrem Auto und anschließend die auf dem Beifahrersitz sitzende Tochter. Beide Opel-Insassinnen sowie die Fahrerin des Golfs wurden dem Rettungsdienst übergeben und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

+ Mit Manpower stellten die Einsatzkräfte den Opel Mokka wieder auf die Räder. © Uwe Schiebe

Mit Manpower stellten die Einsatzkräfte den Opel Mokka wieder auf die Räder. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von Betriebsstoffen. Im Einsatz waren der Notarzt, drei Rettungswagen, die Polizei und die Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften. Der Sachschaden ist erheblich, vermutlich sind beide Autos Totalschaden.

