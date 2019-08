Unfall bei Wietzen fordert vier Verletzte

Wietzen. Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Dienstag auf der B6 südlich von Wietzen.

Gegen 17.45 Uhr war ein 70-jähriger Kreis-Nienburger mit seinem Auto von Nienburg kommend in Richtung Wietzen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang wollte der Mann nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Audi, der mit vier Personen besetzt war. Der Audi krachte in die Beifahrerseite des Verursacher-Autos. Das wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert.

Der Verursacher sowie drei Insassen des Audis wurden bei dem Unfall leicht verletzt, teilt die Nienburger Polizei mit. Sie kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10 000 Euro.

ru

Quelle: BlickPunkt Nienburg