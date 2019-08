Unfall in Voigtei fordert sieben schwer Verletzte

In dem VW Polo wurden drei Personen schwer verletzt.

Voigtei. Sieben schwer verletzte Personen forderte ein Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen in Voigtei.

Gegen 5.45 Uhr war ein mit drei Personen besetzter VW Polo aus Steyerberg auf der L 349 zwischen Steyerberg und Kirchdorf unterwegs. Aus der Ölstraße (K 54) näherte sich ein mit vier Personen besetzter VW Golf aus Sulingen, der auf die Landesstraße aufbiegen wollte, dabei aber die Vorfahrt des VW Polo missachtete. Beide Fahrzeuge krachten im Einmündungsbereich ineinander.

+ Die Autos mussten abgeschleppt werden. © Thomas Lindemann

Mit Rettungswagen in Krankenhäuser

Dabei verletzten sich sämtliche Insassen beider Fahrzeuge so schwer, dass sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Quelle: BlickPunkt Nienburg