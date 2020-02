Unfall in Lemke: 90-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Lemke - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Dienstag in Lemke gekommen.

Gegen 16.05 Uhr kam es an der Kreuzung Oyler Straße/Nienburger Straße in Lemke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Lastwagen. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen der Polizei wollte ein 90 Jahre alter Fahrradfahrer die Kreuzung aus Oyle in Richtung Marklohe überqueren, als ein Lastwagen aus Oyle kommend nach rechts Richtung Nienburg abbog.

Der Radfahrer geriet mit seinem Fahrrad unter den Lastwagen und wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen, wo er in der Nacht verstarb.

Der Fahrer des Lastwagens, ein 43 Jahre alter Mann aus Dörverden, blieb unverletzt. Zur Klärung der Unfallursache hat die Staatsanwaltschaft Verden die Erstellung eines Unfallrekonstruktionsgutachtens durch einen Sachverständigen in Auftrag gegeben.

