Schwips am Morgen: Haßbergerin kracht gegen Hauswand

Haßbergen - Gegen eine Hauswand ist am Donnerstagmorgen eine Frau in Haßbergen gekracht - und war dabei auch noch betrunken.

Gegen 10.10 Uhr wurde die Nienburger Polizei informiert, dass in Haßbergen eine Autofahrerin gegen eine Hauswand gefahren sein sollte. das berichten die Beamten am Nachmittag in einer Pressemitteilung.

Beim Eintreffen eines Streifenwagen stellen die Polizisten fest, dass eine Haßbergerin mit ihrem Auto der Marke Volkswagen in der Hauptstraße von der Fahrbahn abgekommen und entgegen der Fahrtrichtung an einer Hauswand zum Stehen gekommen war.

Haßbergen: Alkoholtest angeordnet

Die Polizeibeamten stellten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin fest und ordneten eine Blutprobenentnahme an. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ob ein Schaden an dem Gebäude entstanden war, muss noch festgestellt werden

jom

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © dpa/dpaweb