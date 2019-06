Unfall in Höfen fordert einen Schwerverletzten

Höfen. Einen schwerverletzten Mann forderte ein Unfall auf einer schmalen Gemeindeverbindungsstraße zwischen Huddestorf und Höfen.

Gegen 17.55 Uhr geriet am Dienstag ein mit Spargel beladener VW Transporter, der aus Huddesdorf kommen in Richtung Höfen unterwegs war, in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße ab und fällte einen Straßenbaum, streifte einen zweiten, um dann vor einem dritten Baum frontal zum Stehen zu kommen. Dabei wurde der ansprechbare Fahrer des Transporters, ein Erntehelfer eines örtlichen Spargelanbauers, in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

+ Zahlreiche Rettungskräfte kümmern sich um das eingeklemmte Unfallopfer. © Martin Möhring

Die alarmierten Feuerwehren aus Uchte, Warmsen und Höfen mussten für die Rettung neben Schere und Spreitzer auch Greifzüge einsetzen, während sich der Rettungsdienst aus Warmsen und Stolzenau um den Schwerverletzten kümmerte. Mit dem Rettungswagen erfolgte der weitere Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Ermittlung der genauen Unfallursache hat die Polizei aus Stolzenau übernommen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg