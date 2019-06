Unfall mit ordentlichem Blechschaden in Landesbergen

Landesbergen. Ein ordentlicher Blechschaden ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in Landesbergen.

Gegen 8.15 Uhr wollte ein 42-jähriger Mann aus Landesbergen von der Bahnhofstraße nach links in die Feldstraße abbiegen.

Nach eigener Aussage und der einer Zeugin zeigte er dies mittels Blinken auch an. Das beginnende Abbiegemanöver übersah eine nachfolgende 44-jährige Frau aus Husum, die versuchte an dem Pkw des Mannes vorbeizufahren. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge und kamen im Bereich des Gehweges zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.

Die nachfolgende Pkw-Fahrerin dürfte die Hauptverantwortung für den Unfall haben. Allerdings wird sich auch der Landesberger verantworten müssen, da er laut Polizei unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Gegen ihn wurde demzufolge ein Strafverfahren eingeleitet, während die Frau ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren erwartet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Quelle: BlickPunkt Nienburg