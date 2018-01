Unbekannter greift acht Jahre altes Kind in Uchte an

Sein Gesicht war verhüllt

Uchte - Ein acht Jahre altes Kind ist am 29. Januar von einem unbekannten Mann in Uchte angegriffen worden. Die Tat ereignete sich am Montag gegen 16.30 Uhr in Uchte in der Straße Am Mühlenberg. Es ist der zweite Vorfall dieser Art in Uchte innerhalb weniger Tage.