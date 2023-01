Unbekannter schießt auf Haus in Haßbergen: Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei ermittelt nach Schüssen im Landkreis Nienburg. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein Unbekannter hat Schüsse auf ein Haus in Haßbergen (Landkreis Nienburg) abgegeben. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung und sucht Zeugen.

Haßbergen – Schüsse auf ein Haus in Haßbergen: Wie die Polizei berichtet, wollte ein 52-Jähriger gerade sein Haus verlassen, als er noch einmal umkehrte, weil er etwas vergessen hatte. Plötzlich fielen mehrere Schüsse. Ermittler der Polizei fanden später Einschusslöcher im Eingangsbereich des Hauses.

Der Mann blieb unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Unbekannter in der Nacht auf Montag, 9. Januar 2023, auf das Haus in Haßbergen im Landkreis Nienburg geschossen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas gesehen haben und ermittelt wegen versuchter Tötung.

