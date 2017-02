Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle 

Lavelsloh. Zwei maskierte und bewaffnete Männer überfielen am Sonntag eine Tankstelle in Lavelsloh.

Gegen 15.45 Uhr betreten die Täter am Sonntagnachmittag, betraten die Aral-Tankstelle an der Hauptstraße des Diepenauer Ortsteils Lavelsloh. Mit einer Schusswaffe bedrohten sie den Mitarbeiter an der Tankstellenkasse und forderten ihn auf, diese zu öffnen. Nachdem sich der Angestellte weigerte, der Aufforderung nachzukommen, flüchteten die beiden Täter in Richtung Lavelsloher Straße ohne Beute.

Das Polizeikommissariat in Stolzenau hat die Ermittlungen übernommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen möchte die Polizei zur Zeit keine weiteren Einzelheiten des Überfalles veröffentlichen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg