Möglicher Überfall in Leeseringen: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte bedrohen ihr Opfer mit einem Messer und rauben es aus

+ © dpa-avis Die Polizei in Stolzenau sucht Zeugen zu einem möglichen Überfall in Leeseringen. © dpa-avis

Leeseringen. Am Mittwochmorgen erhielt die Polizei gegen 8 Uhr die Information, dass kurz zuvor ein Mann vor seiner Wohnung in der Blumenstraße in Leeseringen von zwei oder drei Männern mit einem Messer bedroht worden sei.