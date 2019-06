Landesbergen: Einbruch in Tankstelle

Landesbergen. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag in eine Landesberger Tankstelle ein.

Die Täter brachen in die zur Raiffeisengenossenschaft gehörenden Tankstelle in Landesbergen an Brokeloher Straße ein. Die Tat ereignete sich vermutlich am frühen Freitagmorgen und wurde von den Angestellten zu Arbeitsbeginn entdeckt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatten mehrere Täter die Eingangstür zum Verkaufsraum aufgehebelt und gezielt eine große Menge von Zigaretten und Tabak entwendet. Wie und in welche Richtung die Einbrecher flüchteten, ist nicht bekannt. Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Landesbergen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05761/92060 mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg