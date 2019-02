Unbekannte brechen in Autowaschanlage ein

Nienburg. Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen in die Nienburger "Mr. Clean Car"-Autowaschanlage ein.

Kurz nach Mitternacht meldeten Passanten der Polizei in Nienburg die akustische Alarmauslösung der Waschanlage in der Straße "Im Meerbachbogen". Die eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen stellten fest, dass unbekannte Täter mehrere Plexiglasscheiben der Autowaschanlage zerstört hatten und so in die Halle gelangt waren. In den Betriebsräumen waren offenbar einige Schränke durchsucht worden. Vom Betreiber der Anlage muss noch im Einzelnen überprüft werden, ob die Täter überhaupt Beute gemacht haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei unter Tel. 05021/97780 zu kontaktieren.

Quelle: BlickPunkt Nienburg