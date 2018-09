Uchte: Verkehrsunfallflucht erst später angezeigt

Uchte - In Uchte ereignete sich am Dienstag, 4. September, gegen 15.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 80-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Senior mit seinem Rad unterwegs auf der Brinkstraße Richtung Am Mühlenberg, als er kurz vor der Einmündung zur Mesenburg von einem dunklen Pkw überholt wurde. Direkt vor dem Fahrradfahrer bog der Pkw-Fahrer in die Mesenburg ein, wobei es zu einer Kollision mit dem Rad kam und der Fahrer stürzte.

Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Bei einer späteren Untersuchung wurde unter anderem eine Armfraktur festgestellt und das Unfallopfer zeigte den Unfall an. Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Dienststelle in Stolzenau unter Tel. 05761/92060 in Verbindung zu setzen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa